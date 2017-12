Časy sa menia, aj Dylan

Legendárny americký pesničkár si po prvý raz zahral v Číne.

8. apr 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Kedysi to nešlo vôbec, dnes to ide - ale len s istými kompromismi. Pristali na ne Rolling Stones a najnovšie aj Bob Dylan. A tak sa zoznam hudobných hviezd, ktoré prvýkrát videlo čínske publikum, rozšíril.



Presne pred piatimi rokmi skupina Rolling Stones odohrala svoj prvý koncert v Číne. Na „odporúčanie miestnych úradov“ vynechala päť piesní, ktoré by mohli spôsobiť rozruch. Odkedy v roku 2008 islandská speváčka Björk vyjadrila priamo z pódia v Šanghaji podporu Tibetu, miestni cenzori sú k západným rockovým hviezdam ešte ostražitejší. Pred čínskou premiérou Boba Dylana si ministerstvo kultúry vyžiadalo zoznam skladieb, ktoré zaznejú, až potom povolilo promotérom usporiadať dva koncerty. Predvčerom si slávny pesničkár zahral v Pekingu, včera v Šanghaji.

Čo zaujíma Číňanov

Kým v 80. rokoch boli oficiálne návštevy západných umelcov vylúčené pre politiku, čínsky režim prešiel premenou a dnes je svojráznym hybridom komunizmu a kapitalizmu. A tak usporiadať koncert už nie je problém. Ako však píšu The New York Times, „čínski cenzori sú prehnane citliví nielen na podvratný politický obsah, ale aj zmienky o sexe, drogách či viere“, o čom sa už presvedčili Rolling Stones. V roku 2006 museli z playlistu vynechať skladby Brown Sugar či Let's Spend the Night Together.

V prípade „Baoba Diluna“, ako v čínštine vyslovujú Boba Dylana, zase nesmeli zaznieť The Times They Are a-Changin' či Blowin' In The Wind. A noviny The Global Times pred jeho návštevou písali: „Témy Dylanových skladieb, od drog k rasovej rovnosti a postojoch ľudstva k vojnám, nie sú pre bežného Číňana, toho viac zaujíma, ako sa postarať o rodinu.“

Dylanov večer vo Worker’s Gymnasium v Pekingu nebol vypredaný, videlo ho päťtisíc ľudí, čo je menej, ako keď hral vlani v Bratislave. Publiku sa prihovoril iba raz, keď predstavil skupinu.

Kto ho pozná, vie, že to je jeho zvykom. Spravodajca BBC sa viac sústredil na malý záujem divákov. Rozprával sa s profesorom z pekinskej univerzity Tengom Jimengom, podľa neho by sa Dylanove piesne ako The Times They Are a-Changin', ktoré ovplyvnili protestné hnutie v Amerike 60. rokov, lepšie hodili do Číny 80. rokov. Dnešnú mládež vraj už politika nezaujíma, stará sa najmä o to, aby dobre zarábala a mohla sa baviť. A počúva Lady Gaga.

Biznismeni a rebeli

Setlist z koncertu ukazuje, že Dylan úplne nerezignoval na „citlivé“ skladby. Prišlo napríklad na protivojnovú A Hard Rain's A-Gonna Fall či All Along the Watchtower, ktorej text narába s biblickými motívmi. S drobnými obmenami vytiahol to isté, čo teraz hráva na koncertoch a dylanológovia ešte upozorňujú, že protestsongy písal najmä v začiatkoch kariéry.

Ktoré pesničky zahral Bob Dylan v Číne: Gonna Change My Way Of Thinking It's All Over Now, Baby Blue Beyond The Horizon Tangled Up In Blue Honest With Me Simple Twist Of Fate Tweedle Dee & Tweedle Dum Love Sick Rollin' And Tumblin' A Hard Rain's A-Gonna Fall Highway 61 Revisited Spirit On The Water Thunder On The Mountain Ballad Of A Thin Man Like A Rolling Stone Prídavky: All Along The Watchtower Forever Young

Staré rockové hviezdy už dnes nie sú rebelmi, skôr biznismenmi, ktorí si myslia, že problémy sveta by mali riešiť politici. Alebo mladší hudobníci. Napríklad speváčka Björk. Jej výkriky „Tibet! Tibet!“ na koncerte v Šanghaji pred tromi rokmi však mladých Číňanov rozhnevali. Na internetových fórach sa objavovali reakcie ako „Kde na to berie táto čudáčka odvahu?“ alebo „To bolo od nej veľmi nezdvorilé!“

Číňania si jednoducho neželajú, aby im niekto hovoril, čo majú robiť a čo nie. Najnovšie to potvrdil hovorca ministerstva zahraničia, ktorý po zat〜knutí známeho výtvarníka a kritika režimu Aj Wej–aja vyhlásil: „Svet nemá právo miešať sa do prípadu zadržaného umelca.“ Ide o autora, ktorému polícia nedávno zdemolovala nový ateliér a chcel opustiť krajinu.