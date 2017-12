Francúzi vracajú film do centra

Festival frankofónneho filmu sa sťahuje z multiplexu do malých kín v meste. Premietať sa bude v Mladosti, vo filmovom klube na Svoradovej a v premietacej sále SNG.

8. apr 2011 o 0:00 Viera Juhászová

Festivalové filmy budú uvedené v originálnom znení so slovenskými titulkami, viaceré aj s anglickými titulkami. Vľavo záber z filmu Čierna venuša, vpravo hore Incendies (Žena, ktorá spieva), dole Krátky život. Záber z filmu Incendies.

BRATISLAVA. V stredu sa začína filmový festival frankofónneho filmu. Opustil priestory multiplexov a vracia sa do mesta.

Diváci, ktorí milujú všetko francúzske a lákajú ich filmy mimo bežnej distribúcie, majú príležitosť. Na festivale ich bude tridsať. Päť filmov, ktoré pôjdu aj do našich kín, premietnu na festivale v predpremiére.

Filmový mix

„Najnovší film Françoisa Ozona Profesionálna manželka premietneme dokonca pod holým nebom v piatok 15. apríla o 20.00 na Hviezdoslavovom námestí, čím oficiálne otvoríme tradičnú Festivalovú noc,“ hovorí riaditeľka festivalu Eva Porubanová.

Festivalová noc bude pokračovať v kine Mladosť až do rána. Výhodou festivalu je, že viaceré filmy sa premietnu niekoľkokrát.Festival má šesť sekcií – Kreme de la kreme, Predpremiéry, Nuvé, Dokufilm, Všetko čo mám rád a Kraťasy.

V sekcii Kreme de la kreme premietnu filmy známych režisérov či filmy ocenené na svetových festivaloch.

Medzi nimi aj na Oscara nominovaný film Incendies (Žena, ktorá spieva) quebeckého scenáristu a režiséra Denisa Villeneuvea. Silný príbeh sa odohráva počas vojny v Libanone.

Veľký ohlas na festivalev Benátkach mala snímka Vénus noire (Čierna venuša) francúzskeho režiséra tuniského pôvodu Abdellatifa Kechicha o africkej žene, ktorú v 19. storočí Európanom predvádzali ako zviera.

Nové formy starších režisérov, debuty mladých filmárov budú obsahom sekcie Nuvé/Nové.

Jedným z nich je elegantná romanca iránskeho režiséra Abbasa Kiarostamiho Copie Conforme v hlavnej úlohe s Juliette Binoche a britským operným spevákom Williamom Shimellom.

Kraťasy s hosťami

„Náš výber dokumentárnych filmov sa tento rok venuje politike, umeniu, prírode a ženám. Z viac ako 300 krátkych filmov, ktoré sa na festival prihlásili, sme zostavili štyri bloky krátkych filmov,“ hovorí riaditeľka.Najočakávanejšími sú snímka herca a režiséra Louisa Garrela Le Petit tailleur (Krajčírik) a Courte Vie (Krátky život) marockého filmára Adila El Fadiliho.

Obaja režiséri budú zároveň hosťami festivalu. Do Bratislavy príde aj režisér filmu Kill me please Olias Barco a ďalší hostia.Filmy v centreFestival chce byť aj angažovaný.

„Chceme otvoriť verejnú debatu o probléme neexistujúcich tradičných kín ako alternatívy voči multiplexom,“ hovorí Porubanová.Verejnej debaty vo štvrtok 14. apríla na Filmovej fakulte VŠMU na Svoradovej by sa mali zúčastniť zástupcovia mesta, Audiovizuálneho fondu, distribútorov a kinárov. Stretnutie bude o 18.30.

„Ak sa nám nepodarí dopracovať ku konkrétnym návrhom na riešenia, veríme, že debata o potrebe návratu kultúry do miest bude presakovať celým festivalom a o probléme sa začne rozprávať,“ dodáva Porubanová.