Záchrana za osem minút

Milostný akčný triler Zdrojový kód v dnešnej ponuke kín vytŕča.

9. apr 2011 o 0:00 Ján Gregor

O šanci znova sa vrátiť v čase a napraviť staré chyby, sníva asi každý. Hrdina amerického filmu to môže robiť opakovane, no nič nie je zaručené.

Americký film na dlhé roky zabudol na potenciál, ktorý v sebe nesú vlaky. S celou krajinou sa spájajú nekonečné diaľnice a ľudia všade jazdiaci v automobiloch, až sa dá ľahko upadnúť do omylu, že tam neexistuje verejná doprava.

A pritom v Amerike premávajú krásne dvojpodlažné vlaky, v akom sa znenazdajky ocitne aj hrdina filmu Zdrojový kód.

Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) je pilotom vojenskej helikoptéry v Afganistane. Nechápe, ako sa zrazu ocitol vo vlaku smerujúcom do Chicaga (príjemná zmena, že aspoň v jednom filme nejde do New Yorku alebo Los Angeles).

Oproti nemu sedí mladá neznáma žena, ktorá ho dôverne oslovuje úplne iným menom a pri pohľade do zrkadla sa na neho pozerá cudzia tvár. Kým sa toto zláštne nedorozumenie vysvetlí, stihne do záverečných titulkov vlak minimálne šesťkrát explodovať. Colter sa totiž ocitá v časovej slučke a od vojaka sa nečaká iba to, že sa bude usmievať a sedieť.

V Amerike je to inak

Opakovanie tej istej situácie s drobnými posunmi, ktoré vedú k veľkým zmenám, vyzerá v európskom filme napríklad ako v Kieslowského Náhode, kde sa všetko začína zmeškaným vlakom, alebo vo vedomej Tykwerovej napodobenine Lola beží o život.

Zatiaľ čo v Európe ide o životy obyčajných ľudí, v americkom filme hrozí čosi omnoho horšie. A to aj vtedy, ak režisér filmu pochádza z Európy. Jeho otec nie je len tak niekto – Duncan Jones je synom Davida Bowieho z prvého manželstva.

Doteraz nakrútil len nezávislý film odohrávajúci sa na Mesiaci, v Zdrojovom kóde dokázal s pomerne skromným rozpočtom nakrútiť veľmi dobre obsadený film, ktorý je príjemným prekvapením sezóny.

Láska na vedľajšej koľaji

Snímka pátra po Colterovej identite aj odpovedi na otázku, či má význam v paralelnom svete čokoľvek meniť. Okrem toho v scenári pribudol vedľajší milostný motív a všetko dopovedáva pokusom ukázať, že zlepšením drobných detailov môže náš život vyzerať úplne inak.

Zdrojový kód možno nie je prevratný, ale učite nie je ani fádny, hodina a pol v kine uplynie bez zadŕhania. V momente, keď je prezradený celý mechanizmus filmu, sa ešte pokúsi o záver presahujúci povinnú výbavu akčného trileru. Ten však nepresahuje bežné posolstvá z Hollywoodu.