V undergrounde je možno lepšie

Udalosťou festivalu frankofónneho filmu je návšteva herca Louisa Garrela

11. apr 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Francúzsky herec Louis Garrel by mohol byť tým, čím boli kedysi Alain Delon a Romy Schneider. Ak by chcel hrať v medzinárodnom hite.

O päť rokov sa bude možno nostalgicky a s údivom spomínať, že bol u nás Louis Garrel. Do Bratislavy príde v piatok, na festival frankofónneho filmu.

Ako pred Titanicom

Niežeby to nemal kto oceniť už aj teraz, Garrel je výborný herec a uňho doma sa už nemusia pozastavovať nad jeho filmovou príťažlivosťou, dávno ju poznajú. Jeho návšteva Slovenska by sa však dala prirovnať k roku 1994, keď bol na festivale v Karlových Varoch Leonardo DiCaprio. Už mal za sebou drámu Čo žerie Gilberta Grapea a nakrúcal Úplné zatmenie, takže bolo neodškriepiteľne jasné, že je veľký talent - ale ešte nemal za sebou Titanic. Keby mal, festival by mal s jeho návštevou asi trochu väčšie starosti.

Riaditeľka festivalu frankofónneho filmu Eva Porubanová hovorí, že Garrel si pred návštevou nekládol žiadne podmienky, jeho agentka len prosto napísala, že príde. Pred piatimi rokmi dostal svojho prvého Césara pre najlepšieho herca, a na to, aby bol taký slávny ako kedysi boli Alain Delon a Romy Schneiderová, alebo dnes sú Jean Reno a Audrey Tautou, potrebuje už len hrať v nejakom medzinárodnom hite.

Ak teda on sám po niečom takom túži.

S prívlastkom francúzsky

„Louis zostáva poetickým hercom. Nevyčítal by som mu, keby ma za toto slovo zbil, nič nie je také otravné a nezmyselné ako poetický herec.“

video //www.youtube.com/embed/Gku-oylnSV0

A predsa, Louis má veľký talent nevnucovať pri hraní svoju interpretáciu. Scény s ním sú plné, pevné, jasné, a zároveň absolútne neisté,“ povedal o ňom režisér Christophe Honoré. On s ním nakrútil niekoľko filmov, ktoré sa do našej distribúcie nikdy nedostali.

Na festival do Bratislavy, ktorý začína v stredu a potrvá do nedele, prichádza Garrel aj ako mladý režisér. V programe je jeho stredometrážny film Le Petit tailleur (Krajčírik), ktorý asi najlepšie vystihuje prívlastok francúzsky.

Garrel ho nakrútil v čiernobielom, čím prejavil svoj romantizmus a zároveň vôľu odlíšiť sa od televíznej každodennosti, obnoviť imagináciu a priblížiť sa k tradíciám francúzskej novej vlny alebo neskoršiemu undergroundu, ktorý kedysi tvoril aj jeho otec, režisér Philippe Garrel.

Nie je to práve vyhliadka na zúrivú kariéru, ale ktovie. K odkazu Francúzov sa pred dvomi rokmi prihlásil aj hollywoodsky gigant Francis Ford Coppola. Na festivale v Cannes prišiel s čiernobielym filmom Tetro a uviedol ho slovami: „Bolo treba začať odznova.“