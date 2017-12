Longital oslavuje desať rokov

Longital môžete vidieť aj na benefičnom koncerte pre VLKa spolu s kapelami Živé kvety a Billy Barman + ďalšie tipy na kultúrne akcie počas týždňa.

11. apr 2011 o 14:00 (kul)

V pôvodnej zostave Dlhých dielov oslávia vo štvrtok Longital desať rokov. Vidieť ich môžete aj na benefičnom koncerte pre VLKa v klube Propaganda spolu s kapelami Živé kvety a Billy Barman + ďalšie tipy na kultúrne akcie počas týždňa.

Pondelok 11. apríl 2011

Film / Begotten – E. Elias Merhige

20.13, Kasárne Kulturpark, Košice

Apríl patrí experimentálnemu filmu. V pondelok večer príde na rad fantazijná snímka Begotten – Počatý, ktorý nie je v rámci experimentu extrémnym príkladom. Práve naopak. Jedinečnou je však forma a atmosféra – lyrizovanej filmovej básne, ktorá je občas krutým, miestami odporným i romantickým výletom do fantastických výjavov ľudskej existencie.

Utorok 12. apríl 2011

Výstava, prezentácia knihy / Nie som autor, som metafora

18.30, Soga Gallery, Bratislava

Iva Mojžišová a Alex Mlynárčik odštartujú v bratislavskej Soge monografiu Dezidera Tótha – Monogramistu T.D, mimomonografiu do vesmíru odošle Emka Rázusová, hudobné ruchy zabezpečí Magritte Quintet. Sprievodná výstava, na ktorej bude výber z diela Monogramistu T.D, bude v Soge trvať do 4. mája.

Streda 13. apríl 2011

Výstava / Erik Binder - Akty Fix

19.00, Fru Fru Gallery, Bratislava

Bratislavská FruFru Gallery otvorí v stredu večer výstavu Erika Bindera s názvom Akty Fix. Výstava potrvá do 19. mája a v tomto prípade je viac ako jasné, že nuda tu nebude ani jeden deň.

Divadelné improvizácie / Improliga

20.00, UPeCe, Mlynská dolina, Bratislava

História Improlíg sa ťahá veľmi ďaleko. Možno sa ešte na nejakú pamätáte. Istú dobu sa dokonca Improligovalo aj v PKO, ale potom akoby sa na chvíľu divadelní improvizátori a všelijakí iní átori vytratili. Našťastie sú späť! Pod heslom Improvizuj budú odvážlivci súťažiť pod hlavičkou Divadla Hudby a Humoru mc2 v stredu večer v priestoroch UPeCe v Mlynskej doline. Nechcete sa pridať?

Koncert / Benefičný koncert pre VLKa

19.00, Propaganda klub, internát Mladá Garda, Bratislava

V stredu večer sa bude hrať pre VLKa. Benefičný koncert venovaný Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK bude súčasne happeningom o Evolučnom parku Bratislava na území Malých Karpát. Hrať prídu Živé kvety, Longital aj Billy Barman.

Štvrtok 14. apríl 2011

Koncert / Longital & Dlhé diely

19.00, Divadlo Malá scéna STU, Bratislava

Shina, Daniel – všetko najlepšie! Patrí sa pogratulovať. Od vtedy, čo vznikla skupina Longital v pôvodnej zostave, uplynulo už desať rokov. Desať rokov jedinečnej hudby, ktorá má dušu. Teraz je čas na malú rekapituláciu. Na špeciálnom štvrtkovom koncerte v priestoroch divadla Malá scéna STU v Bratislave sa chce Shina a Dano Salontay vrátiť aj k pôvodnej zostave Dlhých dielov – k dvojici sa teda pridá aj Martin Zajko a Ajdži Sabo. A my budeme veľmi radi oslavovať s nimi – veď je dôvod!

Výstava, performance / Final product: Drawing

19.00, T-Gallery, Bratislava

Kresba nemusí byť medzičlánok, ale aj finálny produkt. Výstavou, ktorú otvoria vo štvrtok o 19:00 v bratislavskej T-Gallery, bude toho dôkazom. Dve autorky, Kristína Hečková a Daniela Olejníková pracujú práve s Kresbou. Kurátorkou výstavy je Katarína Macurová, súčasťou výstavy bude aj performance Kristíny Hečkovej, ktorá bude v priestoroch galérie vo štvrtok nepretržite kresliť od 12.30 do 18.30. Performance môžete sledovať v reálnom čase na stránke www.tgallery.sk.

Výstava / Fresovsode – Viktor Frešo

19.00, Soda gallery, Zámocká 34, Bratislava

Bratislavská Soda Gallery zmenila priestor, vo štvrtok vám ho spolu s výstavou Viktora Freša s jednoduchým názvom Fresovsode ukáže na Zámockej 34.

Workshop / Nástenku chcem na stenu!

17.00, Stancia Žilina-Záriečie

Na Stanici chystajú sestry Šrámkové exkulzívny „filozoficko-remeselný workshop.“ Ak práve patríte medzi tých, čo si pripravujú vyšívané nástenky v domácnosti, je práve pre vás. A ak nie, tiež je pre vás ako vyšitý. V priebehu apríla, mája a júna budú tri workshopy, na ktorých si zhotovíte vlastnú vyšívanú nástenku. Prečo? Lebo.

Koncert / Už jsme doma a Chór Vážskych Muzikantov

20.00, Klub Za Zrkadlom, Bratislava

Štvrtkový večer bude v bratislavskom Klube Za zrkadlom oslavovať československý underground. Oslava to bude hneď dvojnásobná. Z Čiech príde zostava okolo Miroslava Waneka – Už jsme doma, ktorá to už spolu ťahá 25 rokov. Ešte dlhšie však pôsobí známa trenčianska skupina Chór vážskych muzikantov, ktorí v takmer nezmenenej zostave fungujú už 30 rokov. Je sa na čo tešiť.

Koncert / Noise o ôsmej

20.00, A4 – Nultý priestor, Bratislava

Po vyše Po vyše piatich rokoch je tu opäť kultový austrálsky performer Lucas Abela a.k.a. Justice Yeldham, šéf experimentálneho labelu dualpLOVER, bývalý turntablista a spoluhráč takých mien ako je Merzbow, Yamatsuka Eye, Oren Ambarchi, Bob Ostertag či Maja Ratkje. Jeho hlavným poznávacím znakom je však predovšetkým kus skla so snímačmi, na ktorý hrá vlastnou tvárou a doslova s nasadením vlastného života. K videniu vo štvrtok večer v a4-ke.

Piatok 15. apríl 2011

Výstava / Odzbrojujúci

18.00, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava

V piatok večer bude opäť v GCM nabito. Po skvelej výstave Emoke Vargovej prichádzajú Odzbrojujúci - mladá slovenská scéna (Štefan Papčo, Lucia Dovičáková, Jarmila Džuppová, ...). Okrem otvorenia tejto výstavy však otvoria aj stálu expozíciu pod názvom Otvorený depozitár, výstavu Neznáme kresby Ivana Štepána 1964/1965, bude sa prezentovať nové číslo časopisu Jazdec a aj web-archív Art:Dispečing. Tešíme sa!

Výstava / 15 rokov Galérie Z

Galéria Z, Bratislava

Bratislavská Galéria Z na Ventúrskej oslavuje pätnáste narodeniny – ako inak než výstavou, ktorá sa tentokrát skrýva pod celkom (ne)jasnou šifrou – 134 plus 1497/33 rovná sa 15. Výstava je sprístupnená oddnes do 8. mája.

Literatúra,festival / Irealita VVV – DOCsk 2011

18.00, Kasárne Kulturpark

Večer s iRealitou bude predstavovať rôzne literárno – umelecké projekty prebiehajúce doma aj v zahraničí. Jedným z nich je nový projekt Verse Versus Verse – pre interaktívne písanú poéziu. Irealita je platforma zameraná na multimediálne prezentácie mladých začínajúcich a etablovaných spisovateľov – básnikov a prozaikov. Prezentácie a debada sa konajú v rámci festivalu DOCsk 2011.

Koncert / Isobutane & Teapot

20.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

Festival dokumentárnych filmov DOCsk 2011 vám do Tabačky prinesie sprievodné koncertné akcie – v piatok sa predstaví Isobutane – vedľajší projekt gitaristu kapely The Ills, Martina Krajčíra. Po ňom vystúpi Tomáš Ferko alias Teapot, ktorý ponúka zmes IDM, minimal techna, dubstepu ale aj iných štýlov, na rad príde aj Dead Janitor, zástupca labelu ExiTab a francúzsky projekt Lafidki s experimentálnou elektronikou.

Sobota 16. apríl 2011

Koncert / Shugo Tokumaru (JPN)

21.00, KC Dunaj, Bratislava

Prirovnávajú ho k hudobníkom-samorastom ako sú Sufjan Stevens alebo Brian Wilson. Shugo Tokumaru je japonský spevák a multiinštrumentalista, ktorý využíva viac než sto rozličných tradičných a konvenčných hudobných nástrojov. Vďaka svojmu aktuálnemu albumu Port Entropy stal vyhľadávaným japonským vývozným artiklom - po americkej šnúre vyráža na európsku, a nevynechá ani Bratislavu.

Divadlo / Deň otvorených dverí v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Sobota by mohla patriť divadlu. A divadlo vám. Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava v Bratislave bude mať počas celej soboty otvorené dvere. Čakajú na vás darčeky, verejne prístupná skúška nového predstavenia SĽUK-u, špeciálny predpredaj lístkov na predstavenie La Putyka a festival Nová dráma a mnoho iného.

Koncert / DOCsk: Lowii

20.00, Tabačka – kulturfabrik, Košice

Lowii je latinský názov mäsožravej rastliny a aj prekrásnej orchidey. Projekt Lowii je o živom obraze Kataríny Sido a hudbe Jonatana Pastirčáka aka Pjoniho, ktoré prepája Igor Rjabinin. Maľba, projekcia, hudobné experimenty – to všetko spolu sa zmieša do vizuálneho aj hudobného zážitku.

Pecha Kucha / Inspire Japan

20.00, Design Factory, Bratislava

V sobotu sa mnohé zo 400 PechaKucha miest po celom svete spoja, aby urobili akciu a zbierku na podporu katastrofou postihnutého Japonska. Výťažok použije Architecture for Humanity na stavby v Japonsku – minulý rok tak prispela veľkou čiastkou na výstavbu školy na Haity. Pecha Kucha je o umelcoch – tentokrát prídu András Cséfalvay, Palo Čejka, Bety K. Majerníková, Dorota Nvotová či Erik Šille. Dobrá zostava, dobrá akcia.

Výstava / Paolo Veronese

17.00, Galéria mesta Bratislava

Celkom špeciálna vernisáž je na pláne v sobotu – Galéria mesta Bratislavy totiž sprístupní výstavu unikátneho obrazu Portrét muža od významného talianskeho maliara Paola Veroneseho. Vernisáž sa začne v priestoroch Mirbachovho paláca o 17.00 h.

Vy-počúvanie v divadle

15.00, Divadlo Malá scéna STU v Bratislave

Ak máte radi rozhlasovú reláciu Vy-počúvanie Michala Tvarožeka, ideálnym programom na sobotu bude Vy-počúvanie naživo. V bratislavskom Divadle Malá scéna STU bude od 15.00 hostiť a vypočúvať rektora STU Roberta Redhammera a herca Roberta Rotha. Hudobným hosťom je Rudolf Pepucha, Trio Juraja Bielika a Daniela Danišková.

Divadlo / Dych Lukavických zápiskov

19.00, Ticho a spol., Bratislava

Ticho a spol. uvedie v sobotu večer hru Viki Janouškovej – Dych Lukavických zápiskov. Ide o hru, ktorá je koncipovaná ako divadlo faktu. Vychádza z pamätí Hany Ponickej – je kolážou výjavov z jej života, ako aj úryvkov z dokumentárnych rozhovorov s pamätníkmi. V hre účinkuje Alena Horňáková a Tomáš Vravník.

Koncert / God is an astronaut (IRL), The Ills (SK)

19.00, Kasárne Kulturpark, Košice

Post-rockoví bohovia God is an Astronaut, ktorí majú na konte už päť úspešných albumov, mieria do Košíc. Inštrumentálne trio z Írska sa publiku v Kasárňach zjaví v sobotu večer. Predskokanmi budú slovenskí The Ills, ktorých domácemu publiku netreba predstavovať.

Nedeľa 17. apríl 2011

Koncert / Zs (Us, The Social Registry)

20.00, Stanica Žilina-Záriečie

O brooklynskej skupine Zs napísal Ben Sisario z NY Times, že ide o „jednu z najvýraznejších avantgardných kapiel v New Yorku. Ich skladby sa valia ako znaky morzeovky vyťukávané perkusiami a saxofónom...“ V nedeľu večer uvidíte toto trio, v aktuálnom zložení – Sam Hillmer, Ben Greenberg a Justin Veloso v priestoroch žilinskej Stanice. Trikrát hurá!