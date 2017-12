Štartom do vesmíru sa to len začína

Najprv sme ho poznali ako Dezidera Tótha, potom ako Monogramistu T.D, teraz sa stal knihou.

12. apr 2011 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Monografie sa podľa Monogramistu T.D nepredávajú. Tá jeho, ktorá bude dnes slávnostne vyslaná do vesmíru, však nie je štandardnou. Ani jej autor vlastne nie je autorom. Vraví to už na prebale: Nie som autor, som metafora. Tak znie aj názov výstavy, ktorú tiež dnes o 18.30 h otvoria v bratislavskej Soge. Priveľa nejasností? Kdeže.

Nedá sa bez nej žiť

„Pamätám sa, ako mi mnohí hovorili: Stále si príliš metaforický. Nevieš sa tej metafory už zbaviť? Zase tam je? Načo? Tak som si povedal, dám si to na čelo, nie som autor, som metafora. A teraz už proti mne nič nemajú,“ hovorí Monogramista T.D. „Je to anekdota, ale má vážnosť. Umenie nemôže existovať bez metafory, je to priam mýtická záležitosť,“ dodáva.

Od roku 1997 je Dezider Tóth Monogramista T.D. Prebal jeho monografie však nesie aj ďalšie pomenovanie – od roku 2011 sa stáva knihou. Hovorí, že stať sa knihou bolo jeho celoživotným snom. To, že jej príprava trvala dva a pol roka, je teda neporovnateľné so snívaním, ktoré trvalo omnoho dlhšie.

„Bolo to zdĺhavé a útrpné. Nemohol som už ani chodiť na vernisáže, ľudia sa odo mňa odvracali. Pozrel som sa na oblaky, ale stále som mal v hlave iba tú knihu, nedalo sa so mnou rozprávať.“

Vidí za tým prílišnú precitlivenosť, ktorú mu pomáhal zvládať Boris Meluš. Vedeli, že monografia by mala byť reprezentatívna, no zároveň nechceli upustiť z nárokov na závan undergroundu, ktorý by mal byť rozpoznateľný.

Celok fragmentov

„Moja tvorba sa hlási k okraju, alternatíve, undergroundu. Akosi prirodzene som sa stal fragmentaristom. Fragment má šancu žiť nie preto, že by bol neúplný, ale práve preto, že ho dopĺňa akási neviditeľná súčasť, divák, odvolávanie sa na iné veci.“

Monografia (vyd. O.K.O a Slovart), ktorú uvedú Iva Mojžišová a Alex Mlynárčik, je rozdelená na obrazovú a textovú prílohu, s príspevkami Jiřího Valocha, Zory Rusinovej a mnohých ďalších. Okrem nej však bude súčasťou večera aj štart „mimomonografie“ pri príležitosti 50. výročia prvého letu človeka do vesmíru. Priestorom ceremónie bude výstava, ktorá však nemá charakter retrospektívy, ide najmä výber diel zaoberajúcich sa textom.



Monogramista T.D rozpráva, že umenie by sa nemalo vzdávať. Že tu predsa len má svoje miesto. On to nazýva „vysielaním svojej horúčky k večnosti“.

A nech sa o ňom nahovorilo v súvislosti s vtipom, hravosťou a dômyselnosťou jeho diel mnoho, hovorí, že „až teraz by chcel začať tú správnu hru. Keď mám už monografiu, začnem robiť veci, na ktoré som nemal čas ani odvahu, pritvrdím na snoch, ktoré sa vo mne dlho zjavujú. Neviem, kam až to zájde, ale láka ma predstava, že by som skúsil robiť aj čosi, čo by ma samého prekvapilo“.

Kniha sa začína obrazovou časťou, nasleduje textová príloha. Obsahuje prierez tvorbou Monogramistu T.D

Autor pripravil aj 45 originálnych objektov - bukboxov, v ktorých si môžete knihu kúpiť.