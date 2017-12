Už nebudeme baliť kufre

Je dôvod, prečo prísť do Košíc už dva týždne pred majstrovstvami sveta.

12. apr 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová





Od zajtra môžu v Košiciach riešiť, či má režisér Jan Gogola pravdu, keď hlása: Smrť dokumentárnemu filmu!

Avantagardný a experimentálny český režisér sa mimoriadne hodí do konceptu druhého ročníka Festivalu dokumentárnych filmov Docsk. „Ešte stále sme iba začínajúci festival, takže by sme si mali zadefinovať, čomu sa na ňom budeme venovať,“ hovorí dramaturg Róbert Rampáček. „Taká úloha sa nám však zdá byť nemožná, pretože dokumentárny film nemá hranice. Ak by aj mal, stále sa posúvajú. Takže Jan Gogola nám ponúka alibi, keď hovorí, že pojem dokumentárny film je viac neudržateľný.“

V Košiciach sa okrem toho otvoria filmové archívy z obdobia Slovenského štátu, predstavia sa chystané projekty (Normalizácia od Róberta Kirchhoffa a Nový život rodinného alba od Adama Olhu) a v pláne je diskusia o zániku spoločenských dokumentárnych cyklov v televízii.

Z takého programu vyplýva, že z košického festivalu by sa mohlo stať moderné filmové centrum. Organizátorom aj mestu samotnému pomáha, že v roku 2013 bude európskym mestom kultúry. „Vidím, ako ožívajú malé združenia, ľudia už tak nebalia kufre a neodchádzajú do Bratislavy, Brna, Prahy,“ hovorí Rampáček.

Viac na filmdoc.sk.