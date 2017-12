Popolušky na motorkách

Mladé diváčky môžu byť spokojné – vo filme Som číslo štyri sú dobrí opäť pekní a zlí zasa škaredí.

13. apr 2011 o 0:00 Miloš Ščepka

Tvorcovia stavili na zámer, aby všetko vo filme Som číslo štyri vyzeralo ako farebná pohyblivá knižná ilustrácia.

Filmovej zábavy pre žiačky posledných tried základných škôl vzniká málo, hoci nesporne predstavujú veľkú časť potenciálneho platiaceho publika. Dieru pred časom zaplnil fenomén Twilight. Romantický sci-fi triler Som číslo štyri skúseného D. J. Carusa sa pokúša nadviazať na jeho úspech.

Hollywoodu trvalo dlho, kým si všimol, že dnešné dievčatá sa líšia od mladých žien z čias sestier Brontëových a Jane Austenovej. Masová zábava dnes kašle na subtílne odtienky pocitov, nerieši jemné otázky túžob, hriechu a svedomia. Nepsychologizuje. Nefilozofuje. Neprináša nič nové, lebo vie, že novátori vždy najviac riskujú.

FILM / RECENZIA Som číslo štyri USA 2011, 109 minút

Námet: Jobie Hughes, James Frey. Scenár: Alfred Gough, Miles Millar, Marti Noxon.

Réžia: D. J. Caruso. Kamera: Guillermo Navarro. Hudba: Trevor Rabin

Účinkujú: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer a ďalší

Premiéra v SR: 7. apríla

Veľkosériový produkt

Ponúka nahrubo, zato veľmi výrazne vykreslené postavy moderných dievčat, energických, ráznych, silných a dominantných. Umiestňuje ich však do starých tradičných schém. Dnešné popolušky nosia kárované minisukničky s čiernymi sieťovanými pančuchami, okované topánky a v oriešku nájdu brokovnicu alebo silnú motorku, zostávajú však popoluškami.

Autori do trblietavého hávu vedeckej fantastiky zabalili tradičnú zápletku žánru fantasy. Následníci mocného rodu musia žiť utajene v cudzom prostredí a ukrývať sa pred nepriateľmi, ktorí ich chcú zničiť. Film je obdivuhodne dokonalým veľkosériovým produktom, určeným na rýchlu konzumáciu čo najväčším počtom spotrebiteliek. Z Twilight Sagy vzal charaktery i vizáže hrdinov.

Herci nemusia hrať

Základ príbehu má pôvod v televíznom seriáli Terminátor: Príbeh Sarah Connorovej si vypomáha celým radom iných príbehov o tínedžeroch obdarených nadprirodzenými schopnosťami. Výdatne ťaží z tradície amerických komiksových superhrdinov.

Konzumentky by zrejme neocenili herecké výkony, a tak stačí, ak tu herci a herečky sú a vyzerajú. Netreba nič viac. Mladé diváčky by zmiatli náročnejšie myšlienky či, nedajbože, hry so zavedenými stereotypmi. Dobrých teda poznáme podľa toho, že sú pekní a majú príjemné hlasy, zatiaľ čo zlo je škaredé a zachrípnuté.

Jednoduchý recept spoľahlivo funguje

Zlí mimozemšťania vysielajú červené lúče, dobrí modré. Svet je jednoduchý a krásny, dokiaľ sa nezapletiete s nechutným vysokým potetovaným cudzincom s čudným nosom a chrapľavým hlasom. Zato ak si vyberiete vysokého modrookého blondiaka, budete mať nádej, že je to superman z iného vesmíru. Pre chlapcov, ktorí by chceli sprevádzať dievčatá do kina, sú tu aspoň milé tváričky a sexi postavičky.

Z rovnakých dôvodov nie je možné ani experimentovať s obrazom, strihom či hudbou. Všetko musí vyzerať ako farebná pohyblivá knižná ilustrácia. Nesmie tu byť nič, čo by diváčky mohlo vyrušiť, zneistiť, vyviesť z rovnováhy. Jednoduchý recept skutočne funguje. Film s rozpočtom šesťdesiat miliónov dolárov už na vstupnom do kín utŕžil 128 miliónov. Nie je to priamo trhák, ale v strate neskončí a určite sa dočkáme aj pokračovaní.