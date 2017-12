Veľmi dlhé dozrievanie marhúľ

Nebolo to nedostatkom slnečných dní na Žitnom ostrove, ale nedostatkom financií. Samotné nakrúcanie filmu Marhuľový ostrov trvalo štyri roky. Zajtra má slovenskú premiéru.

13. apr 2011 o 0:00 Ján Gregor

Ako ste si dovolili dať mi takú epizódnu rolu?,“ oboril sa zo žartu maďarský herec György Cserhalmi, keď prišiel na prvý deň nakrúcania filmu Marhuľový ostrov. Jeho úloha je len epizódna, pretože v živote hlavnej hrdinky bolo treba nájsť miesto aj pre ďalších dvoch mužov. Obsadenie Attilu Mokosa bolo od začiatku viac­menej jasné, ďalšiu rolu po dlhšom hľadaní zverili debutujúcemu Petrovi Nádasdimu.

video //www.youtube.com/embed/bdhbClDRNkw

Osudovú ženu Babiku stvárnila Szidi Tobias, scenár filmu jej na telo napísal partner a zároveň textár jej piesní Peter Lipovský. „Po dlhom čase som si vďaka tomu zahrala vo filme,“ hovorí, pričom je evidentné, že nie všetky scény nakrúcala s potešením.

Popri šklbaní bažantov, ktoré zapáchali, to boli najmä milostné scény. „Vyšlo to tak, že tam akoby ani nie som,“ hovorí herečka, ktorá sa nerada vidí na plátne či obrazovke a dva dni pred premiérou si najviac priala, aby to už bolo za ňou.

Milostný príbeh, v ktorom sa hovorí najmä po maďarsky (ale hovorí sa tu len minimálne), mal štyridsaťpäť filmovacích dní, no napriek tomu ho nakrúcali štyri letá. Časť scenára sa prepisovala a neplánovane sa nakrúcalo aj na jeseň.

Okrem počasia a nedostatku peňazí do toho zasahovali aj ďalšie faktory, napríklad sa muselo čakať na herca Attilu Mokosa, kým skončí s nakrúcaním filmu Pokoj v duši. Ten mal premiéru už pred dvoma rokmi. „Každý, kto na Slovensku dotočil film, by mohl byť pyšný,“ glosuje situáciu s neustálym odsúvaním premiéry Lipovský.

Marhuľový ostrov je celovečerným debutom režiséra Petra Bebjaka, ktorý je zároveň aj hercom a popri tom píše žánrové scenáre. Rozpráva o spolužití Slovákov a Maďarov, no nerieši národnostné problémy, skôr sa zaoberá ľudskými charaktermi a emóciami.

Film sa odohráva na malom majeri uprostred polí a sadov, v prostredí typickom pre južné Slovensko. Typické je aj spracovanie titulných marhúľ na alkohol a samovražedné sklony postáv, ak si vypijú. A pije sa v tomto filme azda ešte viac ako sa tam miluje.