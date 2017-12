John Travolta si zahrá mafiána

Známy herec stvárni obávaného bossa newyorského podsvetia Johna Gottiho.

14. apr 2011 o 0:00 (čtk)

NEW YORK. Hlavnú postavu filmu Gotti: Tri generácie, ktorý bude režírovať Nick Cassavetes, dostal americký herec John Travolta (na snímke z imdb.com). Zahrá si Johna Gottiho, ktorého prezývali Teflonový don, pretože väčšina jeho súdnych procesov sa skončila oslobodením. V roku 1992 ho odsúdili na doživotie za vydieranie a šesť vrážd a v roku 2002 zomrel vo väzení na rakovinu, medzitým všetko riadil cez syna. „Je to asi najzaujímavejší príbeh, ktorý sa v tejto krajine ešte nerozprával," vyhlásil Travolta. Vo filme by sa mala objaviť aj jeho 11-ročná dcéra a Joe Pesci, ktorý má hrať Gottiho blízkeho priateľa. Producent potvrdil, že rokujú aj s herečkou Lindsay Lohanovou.

S nakrúcaním sa začne na jeseň, plánovaná premiéra je na budúci rok.