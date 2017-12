Šéf SND: Svoje plány som naplnil na deväťdesiat percent

Po roku vedenia divadla Ondrej Šoth urobil svoju bilanciu. Vyzdvihoval hlavne ekonomické výsledky a oznámil prvú veľkú personálnu zmenu.

13. apr 2011 o 18:40 Zuzana Uličianska

BRATISLAVA. Na tlačovke, ktorá hodnotila prvý rok pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa SND, Ondreja Šotha nesprevádzali riaditelia súborov. Nazval ju svojím osobným odpočtom.



Za najpozitívnejšie označil zníženie priebežnej finančnej straty divadla, na ktorej sa k 1. máju minulého roka podieľala hlavne Opera SND. „Nastúpil som do rozbehnutého vlaku so stratou vyše 600­tisíc eur, ktorú som s mojím tímom znížil do konca roka na 7800 eur," vyhlásil.

V roku 2009 SND skončilo s kladným hospodárskym výsledkom takmer 382–tisíc eur, strata vznikla v posledných mesiacoch bývalého vedenia.

Nové vedenie sa mohlo pochváliť aj zvýšením priemernej návštevnosti na jedno predstavenie z 389 na 426 divákov oproti minulej sezóne Polepšila si hlavne opera, kde sa počet návštevníkov na jedno predstavení zvýšil zo 412 na 614, zúročilo sa hlavne väčšie otvorenia rakúskym divákom a maďarskej menšine. K poklesu došlo však v činohre z 350 na 311 divákov na predstavenie, v činohra poklesla aj priemerná návštevnosť s z 87, 7 na 77,6 percent. Balet zvýšil návštevnosť z takmer 71 percent na 79 percent, znížili sa ale priemerné výnosy z baletných predstavení.

Za veľmi dôležité považuje Šoth presadenie modelu fungovania dezignovaných riaditeľov. Tí by mali podľa neho pracovať v divadle už od septembra a mali by vytvárať nasledujúci trojročný plán vo všetkých súboroch. Tým Šoth nepriamo naznačil, že si na miesta šéfov súborov predstavuje iný tím. Padla aj zmienka o medzinárodných konkurzoch, ktoré vo svojej koncepcii prisľúbil na rok 2012. Stále chce nájsť ľudí z celej Európy, ochotných pracovať v Bratislave.

Šoth včera oficiálne potvrdil, že Vlastimil Harapes končí vo funkcii riaditeľa Baletu SND, ale mal by zostať ako poradca. „Je tak vyťažený a osobne zaneprázdnený v Prahe, že by nemal priestor venovať sa baletnému súboru," vyjadril sa Šoth. K svojmu odchodu sa vraj bude mať priestor ešte osobne vyjadriť.

„Hľadám človeka, ktorý má rád tanečníkov v Národnom divadle," povedal o novom šéfovi baletu. V oblasti baletu ohlásil spoluprácu so súborom Deutsche Oper z Berlína, ako aj uvedenie choreografií osobností ako Nacho Duato. Balet však bude hlavne pokračovať v trende presunu produkcií z košického Štátneho divadla. Do repertoáru pribudnú Malý princ, Luskáčik i Odysseus, ktoré režíroval.

Šoth prisľúbil, že do konca roka uvedie opera štyri premiéry podľa kontraktu s ministerstvom kultúry. Za dôvod zrušenia premiéry Gavaliera s ružou označil zdedenú zlú zmluvu, Manon Lescaut má len posunutý dátum. Šoth potvrdil aj hosťovanie speváka Josého Curu v repertoárovom predstavení Otella.

Znižovanie počtu zamestnancov SND sa má týkať najmä administratívnych pracovníkov, až v poslednej fáze, po audite šéfov súborov, aj umeleckých pracovníkov.

Fáma o predávaní historickej budovy bola pre neho šokujúca: „Nemôžeme ju predať a ani by sme ju nikdy nepredali," vyjadril sa.

Vlani počas konkurzu avizoval veľké zmeny v štruktúre divadla. Včera sa o otváraní štatútu SND vyjadroval opatrnejšie, nechce, aby si divadlo ešte pohoršilo. „Koncepcia nie je Svätým písmom," pripustil po roku vedenia SND Ondrej Šoth. Sám si myslí, že svoje plány splnil na deväťdesiat percent.