Trúfnuť si na jednoduchý film

V kinách je slovenský film Marhuľový ostrov, v ktorom sa prejavilo niekoľko talentov

14. apr 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Hoci je to skôr prostý príbeh z romantického leta ako film s veľkým dramatickým konfliktom, Marhuľový ostrov je vydareným debutom režiséra Petra Bebjaka.

Recenzia: Marhuľový ostrov Marhuľový ostrov, Slovenská republika 2011, 102 minút

Réžia: Peter Bebjak.Námet a scenár: Peter Lipovský. Kamera: Martin Žiaran. Strih: Ondrej Azor. Hudba: Juraj Dobrakov, Tamás Szarka.

Hrajú: Szidi Tobias, Attila Mokos, Peter Nádasdi, György Cserhalmi

Premiéra v SR: dnes

Tentoraz máme v kinách film, ktorý vyvracia niektoré zvláštne teórie a predstavy, že keď už nejaký príbeh vzniká, mal by byť aj trochu sociálny, aj trochu politický, romantický, intímny, aj globalizačný, lebo inak by nevyzeral dostatočne vážne.

Tento film, hoci je z južného Slovenska, nehľadá drámu, konflikt či napätie v slovensko­maďarských vzťahoch, a hoci je z dediny, nebol to dôvod na to, aby sa v ňom pohybovali svojrázne bytosti, ktoré by mali pripomínať život z minulého, respektíve predminulého storočia.

A dokonca je to film na slovenské pomery taký odvážny, že si jeho autori dovolili ponechať svoje postavy nezadefinované. Netrápili sa veľmi objasňovaním ich minulosti alebo aspoň vysvetľovaním, čím si zarábajú na život, iba verili, že aj tak budú zrozumiteľné.

Cserhalmiho nástupníci

Marhuľový ostrov je teda iba film o žene, ktorá sa raz v lete zaľúbi a ide tam (na južné Slovensko), kde si myslí, že svoju lásku nájde.

Najprv sa ako plus zdalo to, že osudového muža hrá veľká hviezda z Maďarska György Cserhalmi, ale nakoniec sa prejavili aj iné talenty. Peter Lipovský napísal svoj prvý filmový scenár, v kine debutuje aj režisér Peter Bebjak. S mladým kameramanom Martinom Žiaranom vytvorili kultivovaný a inteligentný film, ktorý nie je násilne štylizovaný, a predsa je výtvarne živý.

Ani Szidi Tobias ešte takú veľkú úlohu vo filme nemala a napriek svojmu výraznému temperamentu ju zahrala veľmi striedmo a prirodzene. Povedzme, že Cserhalmiho postavu autori trochu odpratali zo scény, aj keď mal na začiatku takú osudovú pozíciu, no veľmi dobre ho zastúpili jeho dvaja synovia, nakoniec najzaujímavejšie postavy. Pri Attilovi Mokosovi po Pokoji v duši už asi netreba diskutovať a pri Petrovi Nádasdim sa akurát ťažko chápe, prečo tento chlapec nehrá aj niekde inde.

Voľba a jej dôsledky

Jeden problém by mohol nastať, keby sa niekomu chcelo pýtať štandardnú otázku: O čom tento film je? Lebo ak by sme v Marhuľovom ostrove mali vidieť dramatický príbeh o žene, ktorá stretla troch osudových mužov naraz, tak potom by to bol film, ktorý asi nestrhne svojím realizmom a zbytočne by sa tváril, že je v ňom miesto na výnimočnú psychologickú hĺbku.

No ak by sme v ňom mali vidieť ženu, ktorá sa len nechala zlákať romantikou leta, kúzlom marhuľového ostrova a potom spolu s okolitými mužmi riešila dôsledky, tak potom by to bol pekný príbeh, prostý ako ktorýkoľvek iný úsek z ľudskej každodennosti. Mohli by sme povedať, že toto je film, ktorý si trúfol byť jednoduchý.