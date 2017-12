Slovenský režisér Aramisova si kupuje frak, ide do Cannes

Michel Gondry bude v Cannes posudzovať film slovenského režiséra Aramisova.

15. apr 2011 o 18:18 Kristína Kúdelová

E­mail z Cannes dostal tento rok aj slovenský režisér Aramisova, ešte iba študent FAMU. Jeho film Cage Tigers zaradili do súťaže mladých talentov Cinéfondation. Je to príbeh o dvoch kamarátkach, vraj lámačkách sŕdc, ktoré sa raz zaľúbia do rovnakého muža. Keď sa v Cannes pýtali, či je to jeho absolventský film, dostali prekvapivú odpoveď, že ho robil v druhom ročníku. My sme ho zastihli pri jednej pracovnej projekcii, lebo film ešte nie je úplne hotový. „Prečítal som si e­mail a hneď som myslel na to, čo všetko ešte musíme stihnúť. Samozrejme, je to super, ešte si však musím zohnať nejaký frak a topánky, napísali mi, že to budem potrebovať,“ hovorí Aramisova. Podstatnejšou časťou listu však bola veta, ktorou jeho film hodnotia. „Vraj oživujem novú vlnu. Neviem presne, čo tým myslia, v každom prípade to považujem za veľké lichotenie.“

Aramisova študuje v ročníku Věry Chytilovej, ktorá veľmi dbá o to, aby jej študenti nakrúcali osobné filmy. „Tak som teda nakrútil film o tom, ako žijeme, riešime svoje vzťahy a kamarátstva.“

Porotu v súťaži Cinéfondation povedie slávny Michel Gondry. Aramisova o tom so smiechom hovorí: „On akoby vytváral nové svety, možno sa pri ňom budeme cítiť ako suchári.“