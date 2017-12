Najlepšia kniha, akú ste minulý rok čítali

Odborná porota vybrala desať finalistov literárnej ceny Anasoft litera 2011. Svojím hlasom môžete rozhodnúť o tom, kto získa Cenu čitateľov denníka SME.

18. apr 2011 o 15:30 (km)

Literárna cena Anasoft litera sa udeľuje za slovenskú pôvodnú prózu vydanú v uplynulom roku. Za rok 2010 vyberala porota v zložení René Bílik, Ján Gavura, Mila Haugová, Juraj Kušnierik a Ján Štrasser desať finalistov. V septembri určia víťaza, ktorý získa cenu 10 000 eur od spoločnosti Anasoft.

Cena čitateľov denníka SME

Počas slávnostného večera, ktorý bude vo štvrtok 22. septembra 2011 v stredu 28. septembra 2011* sa vyhlási ešte jedna cena - Cena čitateľov denníka SME. Víťaza určíte práve vy, návštevníci portálu SME.sk, v hlasovaní prostredníctvom formulára, ktorý nájdete o pár riadkov nižšie. Spomedzi všetkých hlasujúcich vylosujeme jedného, ktorý získa balíček finálových kníh literárnej ceny Anasoft litera 2011.

Hlasovanie prebieha do 22. septembra 2011 28. septembra 2011* do 12:00:00. Osobné údaje uvedené vo formulári slúžia len na kontaktovanie výhercov a nie sú poskytované tretej strane.



*pozn. editora: Dátum vyhlásenia výsledkov súťaže bol zmenený na žiadosť organizátora súťaže.



