Reklama klamala. Nech

Rozprávka Rio nie je najambicióznejším animovaným filmom

18. apr 2011 o 0:00 Miloš Ščepka

Nie je to ani rafinovaná, ani originálna rozprávka, len poctivý žánrový film. Aj tak je však Rio moderne a pútavo nakrútený príbeh.

Reklama občas vyvolá také veľké očakávania, že ani kvalitný produkt ich nedokáže uspokojiť. Síce za svoje peniaze dostal adekvátnu protihodnotu, nie však to, čo čakal. V prípade digitálne animovanej komédie Rio nám reklama sľubuje najväčší a najambicióznejší animovaný film štúdií Blue Sky Studios a Twentieth Century Fox Animation od režiséra Doby ľadovej Carlosa Saldanhu a scenáristu Divokých vĺn Dona Rhymera.

Recenzia: Rio Rio, Brazília-Kanada-USA 2011, 96 minút Námet a réžia: Carlos Saldanha. Scenár: Don Rhymer. Kamera: Renato Falco. Hudba: John Powell. V slovenskom znení: Michal Klučka, Danica Jurčová, Daniela Mackovičová, Roman Pomajbo, Kamil Mikulčík, Ján Gallovič, Ivo Gogál Premiéra v SR: 14. apríla

Ak netušíte, že ide o hru

Samček ary modrej sa dostal do zajatia už ako mláďa a zakotvil u predavačky kníh Lindy v studenej Minnesote. Brazílsky ornitológ Lindu presvedčí, aby aj s papagájom odcestovala do Ria a umožnila zachovať živočíšny druh. Keď Blua a divokú samičku Perlu unesú priekupníci exotického vtáctva a vtáčikom pripútaným k sebe sa podarí ujsť, nastanú skutočné problémy.

Carlos Saldanha rezignoval na hravú originálnosť. Nakrútil poctivý žánrový film. Klasickú, čistú rozprávku. Dôsledne dodržiava zavedené schémy i rozprávačské postupy – a to je hlavný prínos. Pretože všetky dekonštrukcie, koláže a hry so stereotypmi fungujú, len ak si ich publikum uvedomuje. Ak pozná originály. Pre toho, koho vychoval repertoár posledného desaťročia, strácajú všetky postmodernistické hry čaro, pôvab i význam. Netuší totiž, že ide o hry.

Zoberte aj rodičov

Saldanha s Rhymerom si uvedomili, že nové generácie musia poznať klasické rozprávkové schémy a tradičných hrdinov. Vytvorili ich pôvabne, so skvelou animáciou, atraktívnou rozprávkovou krajinou, ale zároveň moderne a pútavo. Starší divák by možno ocenil, ak by namiesto nových pôvodných pesničiek Johna Powella zneli len klasické samby a bossa novy, autori však skutočne uprednostnili detské publikum a získavajú si ho aj pôvabnou, hravou, no zároveň súčasnou hudbou.

V súlade s pôsobivou pestrofarebnou animáciou a milým slovenským dabingom je tu klasická filmová rozprávka pre tie najmenšie deti, ktorá neurazí ani ich rodičov.