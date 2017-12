So Stingom príde český orchester

Slávneho speváka nebudú na koncerte u nás sprevádzať britskí muzikanti.

21. apr 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Na koncerte v Prahe ho sprevádzali Angličania, na Slovensku to budú Česi.(Zdroj: ČTK)

Organizátori koncertu Stinga, ktorý sa má konať 29. júna v Bratislave, potvrdili, že britský spevák sa na pódiu neobjaví s britským Royal Philharmonic Orchestra, ale s Českým národným symfonickým orchestrom (ČSNO).

„Je to jeden z čelných orchestrov Českej republiky,“ tvrdí Zuzana Habodászová z promotérskej agentúry XL a dodáva zoznam známych hudobníkov s rôznych žánrov, ktorí s týmto súborom spolupracovali. Sú v ňom mená ako napríklad klasik filmových soundtrackov Ennio Morricone, operný spevák Jose Cura, Rod Stewart či Serj Tankian zo skupiny System Of Down.

Sting album Symphonicities, na ktorom hrá svoje staršie i novšie pesničky v „klasických“ aranžmánoch, nahral vlani s Royal Philharmonic Orchestra. Tento orchester ho sprevádzal v prvej časti turné a predstavil sa s ním aj v Prahe. Pre veľký záujem sa turné predĺžilo, no zároveň ho už renomovaný britský súbor nemohol sprevádzať všade (napríklad v lete Stinga v rámci šnúry čaká za dva mesiace až tridsať koncertov). A tak prišli na rad miestni hudobníci.

„K Stingovi sme sa dostali po kontakte s dirigentom Stevenom Mercuriom,“ povedal pre idnes.cz hráč na trúbku a zakladateľ ČSNO Jan Hasenöhrl. Mercurio, ktorý nahrával aj viackrát, dirigoval projekt Symphonicities, s českými hudobníkmi spolupracuje a osobne ich odporučil. Skladby naskúšajú krátko pred koncertom a so Stingom sa stretnú až v Bratislave.

Slávny spevák privezie svoju tradičnú sprievodnú skupinu a súčasťou jeho tímu v rámci jeho Symphonicity Tour je aj dirigentka Sarah Hicksová.

video //www.youtube.com/embed/LWhlwjVyuPU

Koncert sa bude konať na novom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Podľa organizátora v predpredaji zostáva posledných štyristo lístkov.