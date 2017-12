Plastici v Bratislave

Legendárna undergroundová kapela Plastic People of the Universe bude vo štvrtok spolu s formáciou Kosa z nosa koncertovať v Bratislave + ďalšie kultúrne tipy na týždeň.

25. apr 2011 o 12:00 (kul)

Pondelok 25. apríl 2011

Tv tip / Red Road

22.25, ČT2

Red Road je úvodnou časťou trojdielneho projektu Advance Party, ktorý inicioval Lars von Trier. Každý z filmov nakrútil začínajúci režisér, pričom ich prostredie ani postavy sa nemenia. Mesto Glasgow presiaknuté pesimizmom a skúmavým pohľadom bezpečnostných kamier sa stávajú hlavnými aktérmi príbehu, ktorý bol ocenený aj na festivale v Cannes. Desivá atmosféra a nečakaný zvrat v závere stoja za pozretie.

Utorok 26. apríl 2011

Festival / Spievajúci básnici

26. - 28. 4, Prešov, Christiania

Druhý ročník akcie, ktorej cieľom je "predstaviť publiku pomerne úzku skupinu hudobníkov, najmä z krajín V4, ktorých tvorba je výnimočná nielen vďaka muzikálnej, ale aj textovej zložke." Podmienkou vystúpenia sú (prevažne) autorské texty v rodnom jazyku. Vystúpia skupiny Etnofaun (Maďarsko), Psí vojáci (ČR), Zapaska (Ukrajina), Limboski (Poľsko) a Tu v dome (SR). Viac informácií nájdete na http://www.spievajucibasnici.sk.

Koncert / Čokovoko

21.00, Nu Spirit Club, Bratislava

Prvou slovenskou zastávkou Čokovoko v rámci Co češka to... tour! bude bratislavský Nu Sprit Club. „Jing a jang zpívajíci pudřenky, jablíčko a hruštička, hrášek a lusk, cukr a bič, Tom a Jerry, Nagasaki a Hirošima, podprsenka a tanga, Koranteng a Borhyová, prostě se doplňujem" hovoria Adélka a Zuzka, podivné duo, ktoré treba vidieť.

Koncert / Požoň sentimental

20.00, Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava

Po úspešnom albume Prašná Bašta Social Club prichádza Požoň sentimental s albumom Minimal a čisto autorskými skladbami štvorice Burgr, Zagar, Lenko a Piaček. V utorok večer naživo v koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.

Diskusia / Koho to zaujíma?

18.00, a4 – Nultný priestor

V utorok popoludní budú v a4-ke diskutovať Filip Vagač, Marcel Zajac, Zuzana Wienk a Peter Kažimír na tému asignácia 2% - príbeh, dopady a vyhliadky. Vstup voľný.

Výstava / Klaudia Kosziba – Feuerwerk

Galéria 23 percent, Záhorská Bystrica

Výstava Klaudie Kosziby Feuerwerk, ktorá do 7. mája prebieha v galérii 23 percent, je záznamom z happeningu, prepojeným s inštaláciou objektu a obrazu. Ich vzájomné súvislosti sa prelínajú v pohľade na dvojznačný charakter pojmu Iniciácia, oslava a prechod medziobdobných tradícií všeobecne.

Streda 27. apríl 2011

Koncert / Napszyklat (PL), WWW (CZ), Ink Midget & Pjoni (SK)

20.00, a4-Nultný priestor, Bratislava

Veľmajstri nadupaného poľského alternatívneho (post)hip-hpu Napszyklat prídu v stredu do a4-ky aj so svojím novým albumom. Nebudú sami, kto predstaví cd – Ink Midget a Pjoni donesú tiež svoj album. A okrem nich sa na pódiu ukáže aj skvelá česká formácia WWW, ktorých už určite netreba slovenskému publiku predstavovať.

Koncert / Čokovoko, Bene & Stratasoul

20.00, Stanica Žilina-Záriečie

Podivné duo z Čiech, žiadne krehotinky, ale poriadne drzé dievčatá, ktoré sa vedia smiať. Ich hudba sa vraj nehodí na detskú párty, takou rozhodne nebude ani ich stredajší koncert na Stanici. Čokovoko vás určite nenechajú ľahostajnými. Posilou bude Bene so svojou Slovenčinou pre samoukov, ktorú nahral spolu s hudobníkom Stratasoulom.

Koncert / Zapaska (UA)

20.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

Zapaska je ukrajinské indie-popové duo, ktoré mixuje rôzne štýly, hrá hip-hop aj blues, a to všetko s príchuťou melódie ukrajinských pesničiek. V Tabačke bude aj pravidelná „stredávka“, tentokrát trochu dzivá, keďže najprv predstavia novú knihu fotografií holandskej autorky Illah Van Oijen o Košiciach s názvom Dzivosť v srdci.

Výstava / Tu a Teraz: Svätopluk Mikyta

14.00 – 17.00, KC Dunaj, Bratislava

Prvým umelcom, ktorého môžete sledovať doslova v priamom prenose bude Svätopluk Mikyta, držiteľ ceny Oskára Čepana a zakladateľ platformy Banská St a nica. Sledujte vznik unikátneho diela Tu a Teraz – v KC Dunaj na štvrtom poschodí.

Štvrtok 28. apríl 2011

Koncert / Plastic People of the Universe & Kosa z Nosa

20.00, Klub Za zrkadlom, Bratislava

Štvrtkový koncert bude patriť koncertu legendárnej pražskej undergroundovej kapely Plastic People of the Universe. Podporovu bude slovenská formácia Kosa z Nosa, ktorá sa aj po rokoch hrania hrdí nulovým počtom oficiálnych nahrávok – čo sa vraj má v najbližšej dobe zmeniť.

Project / Light Opening

20.00, Tabačka Kulturfabrik a Kasárne Kulturpark, Košice

Košice sa vo štvrtok večer rozsvietia. Medzinárodný umelecký projekt, na ktorom spolupracujú umelci z Košíc, Budapešti a Berlína odštartuje vo štvrtok o 20.00 na Hlavnej ulici, kde skupina Szovetseg 39 rozsvieti starú električkovú trať, pokračovať sa bude v Kasárňach aj v Tabačke, ktoré sa vďaka svetelným inštaláciám zmenia na nepoznanie. Nasledovať budú koncerty – Čokovoko v Tabačke a Dan Bárta a Robert Balzar Trio v Kasárňach.

Koncert / Micro.Wilsonic

21.00, KC Dunaj, Bratislava

Fanúšikovia Wilsonicu sa môžu tešiť – v KC Dunaj sa vo štvrtok a v piatok večer rozhostí aspoň micro.wilsonic – o to silnejší je však line-up: Daedelus (Ninja Tune Brainfeeder / US), Wldbirds & Peacedrums (The Leaf Label / SWE), Lone (Magic Wire, R&S /UK), Gwerkova (Exitlab / SK) a ďalší.

Výstava / „Oklamem smrť, prehltnem noc“

Nitrianska galéria, Nitra

Výstava „Oklamem smrť, prehltnem noc“ predstaví troch autorov (Martin Geborc, Jiří Petrbok, Daniel Pitín), ktorí sú rozprávačmi vykonštruovaných rozpráv. Kurátorská koncepcia Silvie Van Espen ide sa nesnaží o pravdivé rozuzlenie tých príbehov, oveľa viac ide o zaostrenie manipulátorské praktiky ich tvorcov.

Koncert / Čokovoko

20.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

Po žilinskom koncerte sa dve „majsterky divnej poetiky“ – Adéla a Zuzana presunú aj do Košíc. Dievčatá, ktoré sa hrdia tým, že ich pesničky stoja na dvoch akordoch, ale zato sú plné čierneho humoru, absurdity, irónie, a práve preto nenechajú nikoho chladného. Treba vidieť.

Výstava / To sme my 2011

17.00, Považská galéria umenia v Žiline

Považská galéria umenia v Žiline otvorí vo štvrtok popoludní výstavu prác, ktoré vytvorili študenti strednej umeleckej školy. Zastúpené sú rôzne techniky – od maľby a kresby až po priestorové objekty.

Výstava / Ivana Oroszová

Klub Umelcov, Bratislava

V bratislavskej Umelke prebieha výstava Ivany Oroszovej v kurátorskej koncepcii Dity Kaplanovej a Kataríny Morháčovej, potrvá do 16. mája.

Urban Legends 2: Mesto ako fantóm a fetiš

19.00, Stancia Žilina-Záriečie

Po januárovom večere o urbánnych legendách, čiernych sanitkácha a bielych dodávkach, čo kradnú deti prichádza pokračovanie. Spolu s Václavom Hájekom si posvietite na všetkých fantómov a fetiše mesta a žilinská skupina fotografov Inferno vám ukáže miesta, ku ktorým sa viažu povestné legendy.

Piatok 29. apríl 2011

Koncert, krst cd / Jednofázové kvasenie

19.00, Ticho a spol., Bratislava

V týchto dňoch vychádza štvrtý album Jednofázového kvasenia, ktoré funguje pod vedením Miloša Janouška a Dušana Valúcha, pod názvom Bezfázový stav. V piatok večer ho priamo na koncerte v klube Ticho a spol. pokrstia jeho tvorcovia spolu s fanúšikmi.

Koncert / Vialka (FR, CA), Gottlieb (SK), ANgakkut(SK)

20.00, a4 – Nultný priestor, Bratislava

Po stredajšom trojkoncerte sa situácia v a4-ke zopakuje, tentokrát sa predstaví Vialka – hudobníčka Marylise Frecheville s gitaristom Ericom Borosom, ktorých zvyknú označovať aj ako „turbofolk microorchestra, gypsy punk folkrock alebo noisy comedy,“ posilou budú domáci – pesničkár Gottlieb a audiovizuálny projekt Angakkut, ktorý vedie Dano Tóth.

Sobota 30. apríl 2011

Koncert / Nôze (FR), 1A2V1 (CZ), Bad Mojo (SK), dMIT.RY (CZ)

Francúzsku formáciu Nôze netreba špeciálne predstavovať. Je známa ako "maskot" bratislavského festivalu Wilsonic a v roku 2010 sa predstavila ako headliner Festivalu Easthetic na zemplínskej šírave. Nicolas Sfintescu a Ezéchiel Pailhes si po prvýkrát v Košiciach. Sekundovať im budú 1A2V1, BAD MOJO a dMIT.RY.



Koncert / Psí vojáci

20.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

V sobotu večer to v Tabačke odpáli ďalšia legenda českého undergroundu – Psí vojáci. Filip Topol a jeho spoluhráči sú na scéne už tridsať rokov, počas ktorých sa im nazbieralo množstvo nezabudnuteľných pesničiek.

Koncert / Swing Society Orchestra

20.00, Hlava XXII, Bratislava

Swing Society Orchestra oslavuje štvrté narodeniny, ako inak – koncertom. V sobotu večer ich uvidíte v hudobnom klube Hlava XXII a okrem tradičných hostí bude aj narodeninová torta a zopár prekvapení.

Divadlo / Komplic

19.00, Malá scéna STU, Bratislava

Divadlo Malá scéna STU v Bratislave uvedie v sobotu premíéru hry Friedricha Durrenmatta s názvom Komplic. Kriminálna komédia divákov zavedie do prostredia organizovaného zločinu, ktorého chápadlá vedú až na najvyššie pozície v štáte.

Nedeľa 1. máj 2011

Koncert / Teatro Fatal

20.00, a4 – nultý priestor, Bratislava

Na nedeľný večer ako stvorené – v bratislavskej a4-ke bude hrať Teatro Fatal – minimalistický quintet na pomedzí klasiky, ethnic music, avantgardy popu a rocku pod vedením Jakuba Ursinyho + Takumi Ide(JP), Jana Butorová, Martin Štefík, Peter Vavro. Majáles ako sa patrí!

Multiplace 2011

2. máj – 8. máj, a4 – nultý priestor, galéria Enter, midl_Space, Project Space, Progressbar, Barus Rattus, TV Centrum, Bratislava

V pondelok sa oficiálne začína už 10. ročník medzinárodného festivalu Multiplace - ide o sieť ľudí a organizácií venujúcich sa interakcii médií a technológií s umením, kultúrou a spoločnosťou. Tento rok sa ponesie v duchu REMAKE: re-interpretácie inšpiratívnych diel z histórie umenia nových médií. Už v nedeľu sa začne predskokanovým workshopom s lektorom Victorom Mazonom (ES/DE), ktorý je určený pre všetkých záujemcov o audiovizuálne experimentovanie.