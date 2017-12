Divadelná premiéra

S tvojou dcérou nikdy!

26. apr 2011 o 0:00 TASR

Obnovenú premiéru jednej zo svojich najúspešnejších súčasných komédií na zajtra pripravilo Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

Hru v celoslovenskej premiére sa zvolenská scéna predstavila prvý raz v roku 2004. O veľkom ohlase publika svedčí aj dvojnásobné divácke ocenenie pre najpopulárnejšiu inscenáciu divadla.

Dej sa odohráva v dvoch obyčajných domácnostiach. Kukučkovci riešia hroziacu krízu stredného veku a zároveň sa snažia zvládať výchovu dospievajúcej dcéry. Oporou im majú byť dlhoroční priatelia, no udalosti sa vyvíjajú presne opačne, ako by si postavy želali. Každý niečo tají a v snahe vrátiť všetko do poriadku, sa siaha po krajných riešeniach.

Autor hry Antonín Procházka je český herec, dramatik a režisér. Jeho komédie pre činohru čerpajú zo súčasnosti a majú veľký divácky ohlas. Hru režíroval Michal Spišák, scénu navrhol Štefan Hudák a kostýmy Nataša Štefunková. Účinkujú Štefan Šafárik, Anita Krepčárová-Šafáriková, Vladimír Rohoň, Jana Pilzová, Silvia Donová a. h., Ján Selecký, Richard Sanitra.