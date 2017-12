Keď už ani tá modrá tabletka nezaberie

Nová americká komédia Láska a iné závislosti má veľa spoločného so slovenskými filmami – chce byť na krátkej ploche inteligentnou, vtipnou, ale aj kritickou a smutnou zároveň.

26. apr 2011 o 0:00 Ján Gregor

Film Láska a iné závislosti je závislý od svojich ambícií.

Najslabší film Edwarda Zwicka za posledné desaťročie. Tak by sa dal zhrnúť štatistický prehľad, ako v priemere publikum a kritici prijali najnovšiu snímku režiséra predovšetkým filmov pre chlapcov – či už išlo o bieloruských židov prežívajúcich vojnu v lese (Odpor), drogovú akčnú drámu z africkej krajiny zmietanej občianskou vojnou (Krvavý diamant), alebo o konflikt starého a nového sveta na japonskej pôde (Posledný samuraj).

Satira alebo oslava liekov?

Zwick v novom filme vykročil nečakaným smerom, aby oslovil nové publikum, takže viac než porovnávanie s jeho najlepšími filmami poslúži porovnanie s podobnými romantickými komédiami. Z toho vychádza o niečo lepšie.

Určite sa nájde pár nadšených divákov, ktorých potešia sexuálne scény a fakt, že všetky bradavky na plátne nebudú len mužské. Niekto zrejme ocení aj množstvo tém a žánrov, ktoré film ponúka, hoci práve to sa podpísalo na celkovom zmiešanom dojme.

Jamie je mladý, krásny, no má istý problém. Maggie je mladá a krásna, no má istý problém. Putujú z náručia do náručia s cieľom nerobiť si nijaké záväzky, až na seba jedného dňa natrafia, nechcú si robiť nijaké záväzky, ale nakoniec to dopadne trochu inak.

Láska a iné drogy patrí k overenému subžánru romantického filmu s postavou trpiacou vážnou chorobou, tentoraz je v hlavnej úlohe Parkinsonova choroba. Ale nie je ani zďaleka jediná – Jamie pracuje ako díler farmaceutickej firmy, rôznymi obchodníckymi trikmi a najmä svojím prirodzením sa snaží vytlačiť z trhu prozac, ktorým si zlepšujú náladu milióny Američanov.

Toto márne úsilie vystrieda obrovský úspech, keď jeho firma príde na trh s modrou tabletkou. Ťažko sa rozhodnúť, či je film satirou na farmaceutický priemysel, ako sa tvári, alebo je v skutočnosti jeho oslavou. Väčšina liekov úžasne zaberá a ak ešte nejaká choroba naďalej ničí ľudské životy, možno sa hlavný hrdina vráti k štúdiu medicíny a niečo sa pokúsi vymyslieť.

Profesionálna chémia

V filme sa stretávajú dvaja herci s krásnymi telami, úsmevmi a vlasmi, obsadenie Jakea Gyllenhaala a Anne Hathawayovej komédii zaručuje bezplatnú publicitu aj záruku, že filmový plagát bude veľmi pekný.

Komediálna rovina filmu stojí na Jamieho obchodníckom umení a nie príliš vydarenej postave jeho obézneho brata, ktorý sa utápa v onanii a snoch o tom, že bude mať u žien rovnaký úspech ako jeho súrodenec. Tento rozmer filmu nefunguje, stále však zostávajú v zásobe vážna choroba, kariéra a láska.

Mnohí kritici ocenili, ako medzi hlavným postavami funguje chémia, dokonca ich prirovnávali k najslávnejším hollywoodskym dvojiciam. To však treba brať s rezervou. Na plátne sa stretli dvaja profesionáli, ktorí odviedli dobrý výkon, ale dejiny filmu nezmenia.

Ak by mal Zwick viac odvahy, možno by ďalej dotiahol dramatický motív s Parkinsonovou chorobou. Odváži sa hovoriť o jej temnej stránke, ale nakoniec rozjasňuje aj toto bezútešné ochorenie, ktoré nikdy nemá hyppend. Dramatické časti filmu patria k jeho najlepším, je ich však príliš málo, aby stálo za to vidieť ho druhýkrát.