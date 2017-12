Z basy rovno do postele. A nie jednej

Čo je najväčšie afrodiziakum? Dvanásť rokov za mrežami, odkazuje nórsky film Správny chlap.

27. apr 2011 o 0:00 Ján Gregor

Hans Petter Molland zapadá do predstavy o typickom Nórovi. Keby však neutrpel vážny úraz, zostal by možno dodnes pri svojich milovaných skokoch na lyžiach. Zranenie bolo prospešné, stal sa z neho skvelý filmár. Do našich filmových klubov sa dostal jeho nový film Správny chlap.

Je to snímka, ktorá sa nikam neponáhľa, jej hlavnému hrdinovi sa život zastavil na dvanásť rokov. Po prepustení z väzenia má na výber, či to skúsi ako slušný človek, alebo sa opäť dá dokopy so starými kumpánmi. Odpoveď je predvídateľná, ale príbeh v tomto prípade aj tak nie je až taký dôležitý. Mnohé scény odchádzajú do prázdna, atmosféra zmaru je pri zvolenej téme takmer povinnou jazdou, a tak sa nosným stáva čierny humor a drobné, filmársky prepracované scény.

„Žiadna žena za dvanásť rokov?“ pozerá sa na Ulrika bývalá žena a je jasné, že nezostane iba pri pohľade. Podobne je to s jeho staršou domácou, ale aj oveľa mladšou a príťažlivejšou kolegyňou v autodielni. Ulrik sa tentoraz rozhodol, že sa bude ovládať. Ale iba v prípade, že ho nik nebude provokovať.

Apaticky pôsobiaca postava (Mollandov obľúbený herec Stellan Skarsgard) je temný, ale zároveň ľudský antihrdina zo severu, kde sa nakrúca čoraz viac dobrých kriminálnych filmov. Aj preto, aby sme si nemysleli, že tam iba skáču na lyžiach.