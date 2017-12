Nové CD

Vladimír Godár, This Is Kevin, The Lovely Pimps.

27. apr 2011 o 0:00 her

Vladimír Godár: Querela Pacis

Pavian Records Špičkoví domáci aj zahraniční muzikanti a speváci, humanistická téma, krásna hudba aj krásny obal. Oratórium Querela Pacis zložil Vladimír Godár na nadčasové texty z rôznych zdrojov a z rôznych storočí. This Is Kevin: Karma Free

Elektronická hudba nemusí byť len tanečná alebo experimentálna, ale aj na príjemné počúvanie. Takú na svojom štvrtom albume opäť ponúka projekt This Is Kevin s vokálmi Lucie Lužinskej, Kristíny Hammelovej a Paulíny Feriancovej. The Lovely Pimps: Faces on the Walls

Wagon Records Debutová nahrávka mladého bratislavského zoskupenia, ktoré dali dokopy dvaja členovia skupiny Cliche a ktoré sa rozhodlo hrať pesničky v štýle amerického rockabilly a južanského rocku.