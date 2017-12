The Strokes: Všetci spievajú desať rokov tú istú pesničku

Na štvrtý album americkej partičky indie rockerov sa dlho čakalo. Angles patrí do nadpriemeru súčasnej gitarovej produkcie, no silu debutového albumu The Strokes neprekonal.

29. apr 2011 o 0:00 Šimon Škoviera

Pätica Newyorčanov pod názvom The Strokes vstúpila na hudobnú scénu v roku 1998. V čase, keď sa zdalo, že nezávislá scéna už nemá čo ponúknuť, spôsobila krátko po svojom vzniku novú gitarovú revolúciu. Chytľavý a nenásilný rock, spolu s nezameniteľným skresleným hlasom Juliana Casablancasa otvorili skupine dvere do sveta zlatých platní a vypredaných štadiónov. Debut Is This It (2001) kritici zaraďujú medzi top albumy poslednej dekády. Po ňom nasledovali ďalšie dva albumy, výborný Room on Fire (2003) a rozpačito prijatý First impressions of the Earth (2006). Päť rokov, ktoré uplynuli od novinky Angles, si členovia kapely krátili sólovými projektmi.

Fanúšikmi dlho privolávaný album Angles sa začína veľmi sľubne. V sviežom Machu Picchu počuť na kapelu nezvyčajné bongá a reggae vplyv, prvý singel albumu Under Cover of Darkness by sa určite nestratil ani na velebenom debute kapely Is this it. Hravá a jednoduchá skladba s výraznou basovou linkou obsahuje aj príznačný text: „Všetci spievajú 10 rokov tú istú pesničku.“ The Strokes práve táto poloha sedí najlepšie, v druhej polovici albumu však, žiaľ, odchádza.

Jedným z posledných zábleskov je skladba Taken for a fool gitaristu Nicka Valensiho. Po nej sa album začína utápať v experimentálnejších a zamotanejších formách, ktoré nesedia ani Casablancasovi, ani jeho spoluhráčom.

Spomienka na staré, bezstarostné časy sa zrazu vytráca, namiesto zábavy je tu komplikovanosť. Aj pokusy o akustickejšie (Call me back) alebo electro-popovejšie polohy (Games) vyznievajú mierne rozpačito. Napriek tomu má Angles veľa svetlých momentov a pár výborných pesničiek, ktoré toto dielo posúvajú do nadpriemeru súčasnej gitarovej produkcie.