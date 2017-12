V trnavskej galérii zrušili nové výstavy

Osud trnavskej časti festivalu umenia nových médií Multiplace je nejasný.

28. apr 2011 o 17:36 Alexander Balogh

BRATISLAVA. Ešte v utorok rozoslal „tím pracovníkov Galérie Jána Koniarka v Trnave“ pozvánku aj podrobnú tlačovú správu o svojej účasti na medzinárodnom festivale Multiplace, ktorý bude od 2. do 6. mája.

Včera však Jakub Slobodník, ktorý bol deň predtým dočasne poverený vedením galérie, informoval o zastavení všetkých plánovaných akcií, a teda aj projektov bývalého riaditeľa Vladimíra Beskida.

Toho trnavskí župní poslanci odvolali 9. februára na návrh predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša aj napriek masívnym protestom odbornej výtvarníckej verejnosti.

Jakub Slobodník pre SITA povedal, že pre verejnosť zostanú prístupné len stále zbierky a výstava bienále mladých umelcov Skúter III.

Najbližším naplánovaným podujatím v priestoroch galérie mal byť multižánrový medzinárodný festival Multiplace 2011.

„Dozvedeli sme sa to teraz, o osude trnavských podujatí rozhodnú tamojší organizátori zrejme v čo najkratšom čase. Ostatné akcie Multiplace 2011 sa uskutočnia podľa pôvodného programu,“ povedal včera pre SME programový koordinátor festivalu Slávo Krekovič.

Vladimíra Beskida, ktorý je vo výpovednej lehote a v galérii pracuje ako kurátor, sme včera telefonicky zastihli v Prahe. „V piatok ráno sa stretneme s Petrom Rónaiom a ďalšími kolegami a rozhodneme o náhradných možnostiach.“

Trnavský podiel na Multiplace mali tvoriť počas celého trvania festivalu dva projekty v priestoroch galérie v Kopplovej vile – výstava Viliama Slaminku pod názvom Kto je tu šéf?! a interaktívna inštalácia Tomáša Beňadika SKejt, 2011.

Rovnako v Kopplovej vile boli naplánované aj dve jednorazové podujatia. V úvodný deň mal predstaviť spisovateľ Michal Hvorecký svoju novú poviedku Pod hradnou skalou, sprevádzanú videoprojekciou od VJ Zdena, a na záver festivalu boli pripravené prednášky Martiny Slovákovej o hymnovej variabilite a Jany Kapelovej o umeleckom aktivizme prostredníctvom médií.

V réžii trnavskej galérie je aj podujatie Petra Rónaia a Vladimíra Beskida In message is the message – úvahy o súčasnom mediálnom umení. Jeho miestom je Slovenský inštitút v Budapešti. „Tejto akcie by sa dianie v trnavskej galérii nemalo dotknúť,“ dodal Vladimír Beskid.