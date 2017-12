Bude Terminátorom aj Guvernátorom

Arnold Schwarzenegger má po šesťdesiatke a po konci politickej kariéry kopu plánov. Hovorí sa o šiestich filmoch.

29. apr 2011 o 0:00 Ján Gregor

Arnold Schwarzenegger si zvýši sebavedomie osvedčeným spôsobom.

Kto pred štyridsiatimi rokmi videl jeho prvý film Herkules v New Yorku, sotva mu mohol predpovedať veľkú hereckú kariéru. Jedinou prednosťou sedemnásobného Mr. Olympia boli jeho svaly, nevedel však hrať, rozprával s hrozným nemeckým prízvukom a hral v mimoriadne hlúpej komédii, ktorá patrí medzi najhoršie v histórii kinematografie. Nasledujúce roky však priniesli slávu, peniaze a oveľa lepšie filmy.

Splnený sen aj nočná mora

Herec sa priženil do rodinného klanu Kennedyovcov a po bizarných voľbách (hlasovanie bolo spojené s odvolávaním jeho predchodcu) sa v roku 2003 stal kalifornským guvernérom. Vládol dve volebné obdobia, spočiatku s veľkým úspechom a záujmom médií, no jeho popularitu zbrzdila ekonomická kríza, pre ktorú skončila Kalifornia na kolenách. To sa nedá povedať o samotnom Schwarzeneggerovi. Keď v januári opúšťal politiku, cez Twitter oznámil, že sa vracia k filmu. Hovorilo sa o viacerých projektoch, tento týždeň sa potvrdili správy o jeho účinkovaní v piatom dieli Terminátora. Predchádzajúce časti dokopy zarobili vyše 1,4 miliardy dolárov.

Prvý, mimoriadne úspešný diel nakrútil v roku 1984 režisér James Cameron. Pokračovaním z roku 1991 prelomil zvyčajné prekliatie a druhý Terminátor s podtitulkom Deň zúčtovania bol ešte lepší. Pred ôsmimi rokmi hral Schwarzenegger aj v tretej, slušne nakrútenej časti Vzbura strojov. Tú už nenakrútil Cameron (tvrdí, že všetko, čo chcel povedať, už urobil v predchádzajúcich dvoch filmoch), zatiaľ poslednou a najhoršou časťou bol štvrtý diel Terminátora spred dvoch rokov. V ňom Schwarzenegger neúčinkoval.

Práva na nakrúcanie Terminátora dnes nevlastnia filmové štúdiá, ale hedžový fond. Začala sa bitka, ktoré filmové štúdio ich kúpi.

Podľa stránky Deadline má už 24–stranový náčrt hotový William Wisher. Ten spolu s Cameronom napísal scenár k najúspešnejšiemu, druhému Terminátorovi a na pár stranách by mal mať načrtnutý aj námet šiesteho dielu.

Príbeh dobrého nacistu

Schwarzenegger sa vlani mihol vo filme Expendables, ktorý režíroval Sylvester Stallone a okrem samého seba v ňom obsadil aj ďalšie staršie hviezdy, ako boli Bruce Willis, Dolph Lundgren či Mickey Rourke. Stallone už údajne uvažuje o pokračovaní tohto akčného filmu a pre Schwarzeneggera má mať rezervovanú väčšiu úlohu.

Potvrdené sú aj prípravy animovaného seriálu Guvernátor. Animovaná postava superhrdinu používa Arnoldovu prezývku z politických čias, herec by jej mal prepožičať svoj hlas. Okrem toho sa hovorí o úlohe vo filme Last Stand, kde by hral šerifa v pohraničnom mestečku, ktorý bojuje s mexickým kartelom. Ďalší spomínaný film je The Tomb (Hrobka), kde by Arnold hral bezpečnostného experta, ktorý sa ocitne v prísne stráženom väzení, ktoré sám navrhol.

Najväčšou kuriozitou by asi bolo účinkovanie vo filme With Wings as Eagles (S orlími krídlami). Hral by v ňom nemeckého vojaka, ktorý na konci vojny dostane rozkaz zabiť skupinu detí, ale on ich odvedie do bezpečia. Schwarzeneggerov otec slúžil cez druhú svetovú vojnu v nemeckej armáde, nepotvrdilo sa žiadne jeho hrdinstvo, ale ani účasť na zverstvách.