Muž chodil po Dunaji, stopla ho polícia

Aj umeleckú performance poznačili hokejové majstrovstvá.

1. máj 2011 o 16:00 Lucia Tkáčiková

BRATISLAVA. Kto videl v sobotu popoludní mladíka, ktorý by sa akoby vznášal alebo chodil po hladine Dunaja, nemal halucinácie. Bol to študent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Tomáš Šoltys so svojou perfomance.

Dunaj splavoval na doskách pripomínajúcich okenný rám.

„Šlo a videoperformance, ktoré boli vyvrcholením mojej záverečnej diplomovej práce s názvom Reinterpretácia priestoru, rekcia na povahu miesta. Výsledkom bude videozáznam,“ hovorí umelec.

Jeho performance naozaj aj reakciu vzbudila.

Umelca stopla polícia

Počas akcie zastavili umelca policajti v člne.

„Polícia bola zalarmovaná hlavne pre majstrovstvá sveta a snahu o zabezpečenie ich maximálnej bezpečnosti,“ hovorí Šoltys. „Robili si len svoju prácu. Povedal som im, o čo ide, na čo reagovali otázkou, prečo som si vybral práve tento inkriminovaný dátum.“

.

Majstrovstvá boli náhoda

Dátum bol podľa Šoltysa náhodou, Dunaj nie.

„Zaoberám sa priestorom a jeho pamäťou,“ približuje akciu umelec. „Každý priestor a zvlášť ten náš stredoeurópsky je presýtený pamäťou a históriou. Rieka tu Dunaj slúži ako metafora toku času. Ja ako performer predstavujem jednotlivca, jeho malosť z pohľadu dejín, jeden "zanedbateľný" osud. Zároveň svojím postojom na hladine vody, sa dostávam do bodu nula, ktorý odrazu nie je zaťažený históriou a pamäťou, tak ako brehy rieky na ktorej sa nachádzam. Akýsi romantický utopizmus, kontemplácia, čistota a jednoduchosť proti mnohoznačnosti, nejednoznačnosti a komplikovanosti dejín a pamäte ktoré sa stali súčasťou nás samých.

Je len na jednotlivcovi nakoľko si tieto súvislosti uvedomuje. Nakoľko s nimi pracuje."

Fotografie z akcie:

FOTO - Berowsky