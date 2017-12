V Košiciach budú bojovať aj farbami

Secret Wars označuje súboj ilustrátorov, maliarov a kresličov, ktorý sa koná v rôznych krajinách - túto sobotu už aj u nás + ďalšie tipy na kultúrne akcie.

2. máj 2011 o 11:55 kul

Pondelok 2. máj 2011

Festival / Multiplace

19.00, galéria Enter, Bratislava

V rámci začínajúceho sa medzinárodného festivalu Multiplace sa v pondelok večer otvorí aj výstava Multiplace Expo v bratislavskej galérii Enter, kde nájdete prehliadku „čerstvých mediálnych inštalácií“, budú sa tu konať aj workshop a počas pondelka a štvrtka tu uvidíte viacerých umelcov v sérii performancií.

A v piatok sa bratislavskej a4-ke ukáže aj austrálsky rodák žijúci na Islande Ben Frost, ktorého aktuálny koncertný set vraj spôsobuje doslova fyzický zážitok.

Koncert / Sitra Achra

19.00, Ticho a spol., Bratislava

Kapelu Sitra Achra, v ktorej majú stabilné miesto Erich Boboš Procházka, Pišta Lengyel, Ajdži Sabo a Martin Zajko netreba snáď ani predstavovať. V pondelok večer zahrajú svoju zmes elektrizujúceho blues v klube Ticho a spol..

Utorok 3. máj 2011

Výstava / Bambini´s

Amt_project, Baštová 1, Bratislava

V bratislavskom výstavnom priestore amt_project je od štvrtka výstava pod názvom Bambini´s. Autorkou projektu je Michaela Ivaníková – vystavujú: Daniel Dida, Ludmila Horňáková, Lucie Mičíková, Zuzana Žabková.

Film / Severná tvár (AU)

20.00, FK Biograf, Košice

V utorok večer vám v košickom Biografe premietnu dramatický príbeh Severná tvár, ktorý je založený na skutočných udalostiach z roku 1936 o zdolávaní najnebezpečnejšej steny v Alpách – švajčiarskeho masívu Elger. Počas majstrovstiev premieta Biograf filmy z krajín, ktoré hrajú práve v Košiciach.

Streda 4. máj 2011

Výstava / Jana Farmanová

18.00, Max Klinger, Mlynské Nivy 34, Bratislava

V stredu sa u Maxa Klingera v priestoroch showroomu Kabinetu otvorí ďalšia z výstav. Tentokrát uvidíte v zaujímavom priestore diela maliarky Jany Farmanovej vo výbere kurátorky Ivany Moncoľovej.

Výstava / Mária Čorejová: Mind Games

18.00, Stanica Žilina Záriečie

Mária Čorejová sa minulý rok dostala do finále medzinárodnej súťaže výtvarníkov Strabag Artaward International. Nezískala síce najvyššie ocenenie, ale dokončila sériu kresieb s názvom Mind Games, ktorú po výstavách vo Viedni a v bratislavskom Space predstaví na Stanici. Kurátorom je Juraj Čarný.

Súčasný tanec / Magdalena Reiter: Modus Vivendi

19.00, Stanica Žilina-Záriečie

Stanica je jedným z mála ostrovov, kde môžete vidieť súčasný tanec. V stredu sa predstaví v Slovinsku pôsobiaca poľská umelkyňa Magdalena Reiter. Jej sólový projekt Modus Vivendy sa zaoberá témou neustálej zmeny, prchavosti a nestálosti sveta.

Koncert / Plastic Swans + Švepes

22.00, Kasárne Kulturpark, Košice

V stredu večer uvidíte v Kulturparku dve kapely, ktoré patria k mladej generácii hudby. Plastic Swans, ktorý pred dvoma rokmi vydali svoj debutový album budú hrať po kapele Švepes, ktorej album práve vychádza.

Štvrtok 5. máj 2011

Televízny tip / Nechcené deti

Dvojka STV, po 20.00 h

Dokumenty Mareka Šulíka a Jara Vojteka Nechcené deti si v televíznej premiére môžete pozrieť dnes večer v STV. V rámci Večera pod lampou, ktorý sa začína o 20.00 h na Dvojke, budú v štúdiu hosťami aj obaja režiséri. Podrobnosti o celom projekte nájdete na www.navrat.sk.

Koncert / Mount Kimbie

Nu Spirit Bar, Bratislava

Sú dvaja, no keď začnú hrať na svojich nástrojoch a mašinkách, počujete celú skupinu. Dominic Maker a Kai Campos, ktorí hrávajú pod názvom Mount Kimbie sú nápadití a originálny aj preto, že majú radi rôzne žánre - presnejšie dubstep, glitch, postrock a IDM. Nezvyčajný mix, v ktorom si vyberajú z každého niečo a upečú to do unikátnej zmesi určenej skôr na počúvanie, ktorá už očarila londýnsku scénu aj kritiku.

Výstava / Milan Vagač

18.00, Galéria 19, Bratislava

Vernisáž výstavy Milana Vagača (ateliér VŠVU- prof. Daniel Fischer) s názvom Geometria všednosti sa uskutoční vo štvrtok o 18.00 v bratislavskej Galérii 19. Kurátorom výstavy je Vladimír Kordoš, výstavu uvedie Katarína Slaninová. Výstava bude mať pokračovanie v druhej časti, ktorú otvoria 24. mája.

Koncert / Napszyklat (PL), Ink Midget & Pjoni

21.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

Po minulotýždňovej bratislavskej premiére sa poľská formácia Napszyklat, ktorej hudba balancuje na hraniciach viacerých štýlov, presunie do košickej Tabačky. Špeciálnym hosťom však budú aj domáci – Ink Midget & Pjoni, mladé talenty na pôde experimentálnej hudby.

Výstava / Vladimír Popovič – Milenky

18.00, Kressling gallery, Bratislava

Vo štvrtok otvorí Kressling Gallery v Bratislave výstavu Vladimíra Popoviča s názvom Milenky.

Výstava / 7sedem dotykov

17.00, Nitrianska galéria, Nitra

V rámci projektu Galéria mladých kurátorov otvorí Nitrianska galéria vo štvrtok o 17.00 výstavu 7sedem dotykov, na ktorej v kurátorskej koncepcii Romana Gajdoša a Kataríny Vidovej uvidíte diela autorov – Alena Bušíková, Peter Isteník, Lukáš Matejka, Štefan Oliš, Monika Reháková, Helena Veličová a Katarína Vidová.

Výstava / Ilustrovisko

19.00, Asil Gallery, Štefánikova 13, Bratislava

V bratislavskej Asil Gallery si od štvrtku môžete pozrieť výstavu Ilustrovisko – nezvyčajnú bludiskovú inštaláciu ilustrácií pre deti od troch mladých oceňovaných autoriek – Kataríny Ilkovičovej, Márie Nerádovej a Evy Švrčkovej. Výstava potrvá do 17. júna.

Diskusia / Jaroslav Rumpli

18.00, Nitrianska galéria, Nitra

V rámci pravidelných besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi privíta Nitrianska galéria a moderátor Dado Nagy hosťa, ktorým bude Jaroslav Rumpli, známy románmi Svet je trest, V znamení Hovna a Kruhy v obilí.

Piatok 6. máj 2011

Výstava / Cisárske posolstvo

19:15, Šamorín, At Home Gallery

Film, zvuková inštalácia a divadlo pamäte. To všetko naraz ponúka dielo Tibora Szemzõa s názvom Cisárske posolstvo, ktoré môžete vidieť v At Home Gallery v Šamoríne. Na vernisáži bude hudobným hosťom skladateľ Daniel Matej. Výstava potrvá do 24. mája.

Performance / O.S.P (Objekt Strážený Psom)

18.00, Outdoor Gallery, OC Mlyny, Nitra

Martin Krochan vo svojom projekte O.S.P pre Outdoor gallery v Nitre reaguje na kultúrnu politiku na Slovensku a nedávne udalosti, ktoré ukazujú úradníkov ako „strážnych psov“ pre mocenské záujmy politikov na poli kultúrnych objektov. Počas vernisáže prebehne performance – kedy bude autorov pes strážiť galerijný podstavec pred OC Mlyny. Počas trvania výstavy (do 27.5) budú môcť návštevníci centra tiež nechať svojho psa strážiť dielo na podstavci.

Koncert / Strange Forces (AUS)

21.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

Piatkový večer hrá v Tabačke austrálska kapela Strange Forces, ktorá vraj v mozgu prebúdza časti, ktoré boli nečinné kvôli mnohým nezáživným koncertom, ktoré sme predtým videli. Nuž, uvidíme.

Koncert / DAT Politics (FR), The Uniques (SK) + Chunk – foo Fighters

22.00, Kasárne Kulturpark, Košice

Košice nežijú len hokejom, ale aj koncertami. V piatok prídu legendy electroglitch – DAT Politics z Francúzska, The Uniques so svojou elektro-punkovou zmesou a potom dj-i Que a Michael Priest alias Chunk-foo Fighters, ktorí stoja aj za originálnou párty Hochspannung!.

Očko Fest

Hudobný klub u Očka, Bratislava

Známy hudobný klub u Očka robí fest. A že jeho program nie je vôbec obyčajný, sa dozviete tu. V piatok a v sobotu, súťaž v pití piva, kde hlavnou výhrou je videorekordér aj s VHS kazetou (zaseknutou). A prídu aj Vrbovskí Víťazi.

Sobota 7. máj 2011

Workshop / Secret Wars Slovensko

20.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

Secret Wars označuje súboj ilustrátorov a pochádza z Anglicka, spája najlepších ilustrátorov, maliarov a kresličov po celom svete usporiadaním tajných súbojov. Jedným takým bude aj art battle v sobotu večer v košickej Tabačke.

Nedeľa 8. máj 2011

Večer Tanečného štúdia S

19.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

Tabačka myslí aj na Deň matiek. O 19.00 sa začne večer choreografií Tanečného štúdia S.

Klasika / Mahlerove piesne

19.30, SND – Historická budova, Bratislava

V nedeľu sa pri príležitosti 100. výročia úmrtia Gustava Mahlera uskutoční koncert, na ktorom sa predstaví jedna z najvýraznejších mezzosopranistiek svojej generácie Elisabeth Kulman spolu s telesom Amarcord Wien, kvarteto v zložení husle, violončelo, kontrabas a akordeón.