Aféry – v Česku i u nás

V týchto týždňoch môžeme na dvoch kanáloch sledovať dva seriály s tým istým názvom Aféry. Jeden vysiela česká Prima a druhý slovenská Joj.

5. máj 2011 o 0:00 Tomáš Gális

Hoci s inými hercami, podobajú sa na seba ako vajce vajcu. Nečudo, veď za nimi stojí jedna produkčná spoločnosť D.N.A. Production a podobní tvorcovia. Povedzme to rovno. Aféry nie sú žiaden televízny skvost, z ktorého by niekto padal na zadok.

Je to lacný seriál, odohrávajúci sa spolovice v jednej miestnosti, kam sa rozvodovému právnikovi (u nás menej známy Ladislav Hrušovský, v Česku hviezda Pavel Kříž) prídu vyplakať a zariadiť rozvod sklamaní manželia či manželky.

Ani herecké výkony nijako zvlášť neprekvapujú – monológy hlavných hrdinov pôsobia niekedy až uspávajúco, čo sa našťastie občas strieda s hádkami rozvádzajúcich sa partnerov. Napriek tomu to nie je zlý seriál. Ničím síce neprekvapí, ale určite ani neurazí. Na slovenské pomery dobrý priemer.

Zaujímavejší na Aférach je fakt, že sú slovenským výrobkom, čo kúpili v Česku. Možno je to len náhoda, ale nie je to prvý prípad. D.N.A. podobne vyrobila prvú sériu Kriminálky Anděl (u nás Mesto tieňov) a do Česka sa dostala aj Partička. Tá síce nemá taký úspech ako u nás, ale nie je to malá vec.

Prognózovať ďalší vývoj by bolo odvážne a nemuselo by sa vyplatiť, ale krátke zhodnotenie si azda môžeme dovoliť. Po rokoch nariekania nad úrovňou slovenských programov a scenárov je tu niečo, čo chcú aj za Holíčom. Už ani neprekvapuje, že to „niečo“ nevyrába a nevysiela STV, ale komerčné televízie.