Ako sfilmovať smrť bin Ládina?

Oscarová režisérka Kathryn Bigelow a scenárista Mark Boal už majú rozpracovaný projekt o lídrovi al-Káidy.

3. máj 2011 o 16:40 kul

Režisérka Kathryn Bigelow a scenárista Mark Boal projekt o lídrovi al-Káidy pripravovali už skôr. Po bin Ládinovej smrti je aktuálnejší než kedykoľvek predtým.

Tvorcovia oscarovej vojnovej drámy Smrť čaká všade (2008) sa pripravujú na natáčanie trileru o hľadaní a smrti Usámu bin Ládina. Režisérka Kathryn Bigelow a scenárista Mark Boal projekt o lídrovi al-Káidy pripravovali už skôr. Ako napísal Hollywood Reporter, otázkou teraz je, ako jeho nedeľňajšia smrť ovplyvní nakrúcanie. Film s pracovným názvom Kill Bin Laden bol totiž založený na zlyhaní tajnej operácie, ktorej cieľom bolo zajatie bin Ládina.

Čo urobí režisérka, zatiaľ známe nie je. Oficiálne má ohlásený iba iný projekt, film Triple frontier (Trojitá hranica), ktorý by mal do kín prísť na budúci rok. Účinkovať by v ňom mali Tom Hanks a Johny Depp. Akčná snímka by sa mala odohrávať v pohraničnej oblasti v Paraguaji, Argentíne a Brazílii.

Kathryn Bigelow má skúsenosti s nakrúcaním filmov z vojenského prostredia. Za snímku Smrť čaká všade, ktorása sústreďuje na americkú pyrotechnickú jednotku v Iraku, získala v roku 2010 šesť Oscarov, vrátane prestížnej sošky pre najlepší film.