Čo pozeráme

Funebráci neboli jedinými, čo Six Feet Under považujú za najlepšiu televíznu drámu vôbec

5. máj 2011 o 0:00 Ján Gregor

Písal sa rok 2001 a v rámci seriálového sveta sa stalo niečo nezvyčajné – ešte v týždni vysielania pilotného dielu sa rozhodlo, že sa bude nakrúcať druhá séria. Nakoniec ich vzniklo päť a funebráci neboli jedinými, čo Six Feet Under považujú za najlepšiu televíznu drámu vôbec. V neskorých nočných hodinách ju pred rokmi vysielala Česká televízia pod názvom Odpočívaj v pokoji, slovenské televízie si seriál o rodine žijúcej v pohrebnom ústave nevšimli. Šancu u nás dostala iba jedna z hlavných postáv, keď sa neskôr objavila v krvavom, ale menej vydarenom Dexterovi.

Six Feet Under sa objavil v čase, keď produkcia veľkých filmových štúdií začala stagnovať a najväčšie talenty sa presúvali k televízii. Vzniklo tak šesťdesiat hodín seriálu, ktorého kvalita neklesala a záver prekonal aj najväčšie očakávania. Otec objavujúci sa zo záhrobia, zúfalá matka s čoraz zúfalejšími milencami a tri dospelé deti, z ktorých každé má svoj dôvod, prečo nezapadne do tohto sveta, sa z obrazoviek vytratili so cťou, odišli v tom najlepšom.