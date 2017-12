Otroci boli Tarantinov sen

Slávny režisér je pripravený hovoriť o americkej hanbe.

5. máj 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Téma otrokárstva nie je ešte v americkej kinematografii vyriešená, myslí si Quentin Tarantino. On to skúsi vo filme Django Unchained.

Najväčšia naháňačka v histórii kinematografie je už vybavená. Quentin Tarantino si ju vysníval a nakrútil vo filme Auto zabijak. Potom si dal novú úlohu, napísať príbeh o otrokárstve v Spojených štátoch amerických a spraviť z toho spaghetti western.

„Americkí režiséri zatiaľ nič také nenakrútili, pretože sa za takú minulosť hanbili a zahraniční filmári si zase netrúfli, pretože si mysleli, že na to nemajú právo," vravel Quentin ešte v roku 2007 pre časopis Studio. „Ja sa na to cítim a som pripravený. To bude môj nový Everest. Rozpoviem príbeh dvanástich otrokov na úteku."

História a fantázia

Dnes už je táto správa oficiálna, Tarantino dopísal scenár s názvom Django Unchained. Akurát nie je potvrdené, či v ňom bude hrať Franco Nero, ktorý sa už dávno zdal byť informovaný a rozhľadený, lebo agentúram vravel: „Bude to humorný film s množstvom akcie a výborným príbehom."

Franco Nero

Quentin Tarantino má talianskych predkov a perly zo spaghetti westernu musel vidieť viackrát, možnosti mal, keď pracoval ako predavač vo videoklube. Franca Nera videl vo filme Django z roku 1966, z ktorého si pravdepodobne uchoval niekoľko ideí.

Bol to vtedy dosť surový film. Násilie v Tarantinovom westerne Django Unchained by malo prirodzene vyplynúť z histórie, ale asi to nebude presne tá história, ktorá bola spísaná a overená. Vieme, čo sa so skutočnými udalosťami deje, keď ich spracováva Tarantinova fantázia. V Nehanebných bastardoch upravil aj Hitlerovu smrť, aby bol triumf nad zlom pompéznejší.

Aj to vysvetlil: „Keď som nakrúcal Nehanebných bastardov, bol som nastavený históriu rešpektovať. Po istej úvahe som si však vravel: Počkaj, moji hrdinovia nevedia, že sú historickými postavami a čo sa z histórie stane. Ak sú však jej súčasťou, znamená to, že zároveň majú moc ju ovplyvniť. Tak ich teda nechávam konať."

Dôveruje mu

V histórii kinematografie je Tarantino prvý, kto odvážne používa citlivé slová ako neger, je politicky nekorektný, vyžíva sa v sadizme, v pokleslej zábave a kašle na pointu či na nádejný odkaz. Nie je také ľahké, predstaviť si, ako s takýmito záľubami nakrúti film, vďaka ktorému by sa Američania mali vyrovnať s otrokárstvom.

Nakrúcať začne v lete a jednu z hlavných úloh v ňom dostane Christoph Waltz, ktorý má Oscara za úlohu nacistického fanatika v Nehanebných bastardov a zároveň veľkú dôveru v Tarantinove schopnosti. On pre Studio povedal: „Ak by som stretol niekoho, kto práve vyšiel z džungle, pustil by som mu Tarantina, nech sa rýchlo zorientuje, čo je to film."