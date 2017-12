Warhol alebo nové cesty?

Prešovskí poslanci sa dohadujú či kúpiť originály klasika popartu.

4. máj 2011 o 17:09 Mikuláš Jesenský

Cena portfólia Desať portrétov Židov 20. storočia pre Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach je podľa poslancov SDKÚ-DS niekoľkonásobne prehnaná.

PREŠOV. Kúpa diel Andyho Warhola Prešovským samosprávnym krajom je podvodom spáchaným na jeho občanoch. Predseda poslaneckého klubu SDKÚ v krajskom zastupiteľstve Juraj Hurný a poslanec Štefan Kužma týmito slovami označili snahu župy odkúpiť za sumu milión eur zo súkromnej zbierky portfólio s názvom Desať portrétov Židov 20. storočia.

Múzeum žije zo súkromných zbierok Zberateľ Eugen Gališin z Humenného sa venuje tvorbe Andy Warhola od roku 1991. Všetky diela, ktoré kúpil priamo od Nadácie Andy Warhola, vrátane portfólia Desať slávnych Židov 20. storočia a ďalších 29 serigrafií, bezplatne zapožičal Múzeu modreného umenia v Medzilaborciach. Začiatkom roka ponúkol portfólio Prešovskému samosprávnemu kraju, ktoré je zriaďovateľom múzea, na predaj. Keď poslanci transakciu neodsúhlasili, stiahol všetky diela z expozície. Doteraz sú v depozite. Minulý mesiac nakoniec župné zastupiteľstvo transakciu tesným pomerom hlasov odsúhlasilo. Proti boli pravicoví poslanci. Podľa Eugena Gališina cena portfólia, vrátane bezplatného zapožičania ďalších 29 serigrafií na 20 rokov, vychádzala z dvoch znaleckých posudkov. „Môžem ich za rovnakú cenu predať inde. Mal som ale záujem, aby ostali doma. Našťastie, nie som odkázaný na to, aby som ich musel predať,“ povedal pre denník SME. Zo 145 donedávna vystavovaných diel je vo vlastníctve múzea len 31. Prešovský samosprávny kraj kúpil doteraz pre múzeum dvanásť Warholových prác. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach tohto roku oslávi 20. výročie svojho vzniku. Súčasťou osláv bude aj krst publikácie Andy Warhol a Československo. Cestu do Medzilaboriec meria každoročne viac milovníkov výtvarného umenia: "Warholove diela si vlani prišlo pozrieť 17-tisíc ľudí z celého sveta. Verím, že v jubilejnom roku ich bude ešte viac. Len aby sme v hanbe neostali," povedala riaditeľka múzea Valika Maďarová.

Podvod za 800-tisíc?

„Za milión eur kupujeme diela, ktoré sa dajú bez problémov kúpiť za menej ako dvestotisíc. Vyvstáva otázka, v ktorých vreckách skončí osemstotisíc, o ktoré je cena predražená," vyhlásil Štefan Kužma.

Svoje tvrdenie opiera o históriu predaja rovnakého portfólia v renomovaných aukčných sieňach. Ako uviedol, jeho cena sa pohybovala od 40-tisíc po 132-tisíc eur.

„Predseda Prešovského samosprávneho kraja nepočkal s podpisom uznesenia sľúbených desať dní, teda do času, kým budú známe výsledky aukcie. Zjavne sa obával, že lož vyjde najavo ešte pred podpisom," uviedol Kužma.

Umelá kauza

Poslanecký klub SDKÚ preto koncom minulého týždňa požiadal župana Petra Chudíka, aby nepodpísal kúpnu zmluvu. Zároveň zvažuje podanie podnetu na Úrad pre verejné obstarávanie a prokuratúru.

Župan Peter Chudík (Smer) považuje útoky za nepodložené živenie neexistujúcej politickej kauzy.

Ako uviedol, unikátny súbor spolu s ďalšími Warholovými dielami bol niekoľko rokov súčasťou expozície Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktorého zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Majiteľ kolekcie Eugen Gališin ho zapožičal zadarmo.

„Keby sme mali za prenájom zaplatiť, ročne by nás to stálo okolo 155-tisíc eur. Navyše nám pán Gališin po podpise zmluvy bezplatne požičia na dvadsať rokov ďalších dvadsaťosem Warholových diel," tvrdí Peter Chudík.

Župan neakceptuje ani výčitky poslancov, že peniaze určené na kúpu diel by mohol kraj využiť napríklad na opravu ciest: „Za milión eur by sme vybudovali kilometer diaľnice a opravili desať kilometrov ciest. Ja chcem zachrániť múzeum."

Warholov certifikát

Spoluzakladateľ a šéfkurátor múzea v Medzilaborciach Michal Bycko považuje spor o cenu porfólia za nezmyselný.

Ako uviedol pre SME, najlacnejšie autentické portfólio „Židov" stálo 95-tisíc eur bez DPH. „Ponúkli nám ho pred viac ako desiatimi rokmi priamo z The Estate of Andy Warhol za takú cenu len preto, že sa za nás prihovoril Andyho brat John Warhol. Vtedy neboli peniaze. Ceny však odvtedy narástli geometrickým radom."

Návrh, o ktorom rokovali poslanci, vychádzal zo stanoviska výtvarníka Daniela Brogyányiho. Ten ocenil kolekciu na 1,45 milióna eur a trvá na svojom posudku.

„Tento súbor, na rozdiel od iných, je priamo z pozostalosti Andyho Warhola a okrem múzea v Medzilaborciach nebol nikde vystavovaný. Ide o autorskú tlač, navyše, certifikát vystavil sám autor, čo potvrdzuje jeho podpis," tvrdí Brogyányi.

Je to skvelá investícia do budúcnosti nielen samotného múzea, ale aj pre celý región či Slovensko. Jiří Švestka

Výhodná investícia

Včera navštívil múzeum popredný český galerista Jiří Švestka. Ako povedal pre SME, portfólio je vo výbornej kondícii. „Pred desiatimi – pätnástimi rokmi stálo to portfólio okolo 100-tisíc eur, to je pravda. Ale jeho dnešná objektívna cena na trhu môže byť 450-tisíc až 550-tisíc eur," povedal. „Myslím, že by bolo výhodnejšie pre Prešovský kraj, keby si tie ďalšie veci nepožičal, ale rovno kúpil. Je to skvelá investícia do budúcnosti nielen samotného Múzea Andyho Warhola, ale aj pre celý región či Slovensko."

