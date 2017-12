Film Petra Krištúfka bude súťažiť v Karlových Varoch

Bude to príbeh o mužovi, ktorý si prázdnotu vlastného života nahrádza pozorovaním harmonickej rodiny. Hlavnú úlohu v ňom dostal Ivan Trojan.

5. máj 2011 o 12:16 Kristína Kúdelová





Peter Krištúfek nakrútil svoj celovečerný hraný debut a v júli nás s ním bude reprezentovať na festivale v Karlových Varoch v súťažnej sekcii Na Východ od Západu. Bude to dráma o osamelom mužovi, ktorý zo svojho okna pozoruje rodinu v byte naproti. Volá sa Viditeľný svet.



"Myslím si, že to bude trochu iný film, ako sa na Slovensku v posledných rokoch robil," hovorí Soňa Javorská z produkčnej spoločnosti JMB Film a TV Production. "Peter Krištúfek napísal aj nakrútil silne psychologický príbeh. Hlavný hrdina si sústavným sledovaním svojich susedov vypĺňa prázdno vo vlastnom živote. Z diaľky sa mu vidí, že rodina vedie harmonický život a keď dostane prvú príležitosť, začne jej harmóniu rozkladať."



Túto úlohu dostal český herec Ivan Trojan. Môže to pripomínať Samotárov, film Davida Ondříčka z roku 2000. Tam hrá Trojan úspešného chirurga, manžela aj otca dvoch pekných dievčatiek - a zároveň frustrovaného muža, ktorý ešte stále prenasleduje svoju bývalú priateľku a chorobne po nej túži.



"Toto je však trochu iný prípad," hovorí Soňa Javorská. "V Samotároch bolo z prvého plánu jasné, že Trojanova postava nie je úplne v poriadku. Vo viditeľnom svete je konflikt dlho nejasný a prejavuje sa len v náznakoch."

Je to prvýkrát, čo oceňovaný Ivan Trojan hrá vo filme, ktorý vznikol v Slovenskej produkcii. Režisér Peter Krištúfek vedel, že herec odmieta veľa scenárov a je rád, že s tým jeho sa to nestalo: "Lepšieho herca by som nenašiel," hovorí.



V Karlových Varoch majú z našich filmárov viac úspechov dokumentaristi, v posledných rokoch tam dvakrát zvíťazil Marko Škop. Pred dvomi rokmi vyhlásili za najlepší dokument jeho Osadné, film Iné svety dostal v roku 2006 popri hlavnej cene aj cenu divákov.



Z hraných filmov sme mali pred dvomi rokmi v hlavnej súťaži Pokoj v duši režiséra Vlada Balka a v roku 2008 sa v sekcii Na Východ od Západu objavila Muzika a filmu Polčas rozpadu podarilo dostať do sekcie Dni kritikov Variety. Aj ten vznikol v produkcii JMB, spoločnosti Milana Stráňavu, a bol prácou debutujúceho režiséra Vlada Fischera. "Petra Krištúfka nijako neobmedzovalo, že Viditeľný svet je len jeho prvý hraný film. Bol výborne pripravený, všetko mal pod kontrolou a dosť nás takým prístupom motivoval," hovorí Soňa Javorská.