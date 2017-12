To nie je pápež, ale Slečna Kitty

Paolo Schmidlin vraví, že nechce šokovať, ale slovenskí biskupi sú pohoršení.

6. máj 2011 o 14:22 Lucia Tkáčiková

Paolo Schmidlin so Slečnou Kitty v bratislavskej River Gallery.(Zdroj: TOMÁŠ BENEDIKOVIĆ)

V Bratislave otvorili prehliadku kontroverzných diel talianskeho umelca Paola Schmidlina. Konferencia biskupov Slovenska vidí v jeho diele Slečna Kitty zneváženie pápeža.

BRATISLAVA. Kto by chcel doma nahú kráľovnú Alžbetu II., môže si ju kúpiť za 24-tisíc eur v novej bratislavskej River Gallery. Vystavuje tu totiž kontroverzný taliansky umelec Paolo Schmidlin.

Medzi dielami z terakoty a bronzu je na predaj aj torzo britskej starnúcej panovníčky s odhalenými prsiami, po ktorých žiadostivo siahajú akési mužské ruky. Sochár ho nazval jednoducho – Pornokráľovná.

Rovnako jednoducho vysvetľuje autor aj samotné dielo. „Robím to, čo sa mi páči," hovorí. „Rád si predstavujem nejaké situácie, je to iný, neformálny pohľad na osobnosti."

Pápež nie je krištáľ

Schmidlin si tak predstavil aj pápeža Benedikta XVI. V neformálnej a aj keď vraví, že nechce šokovať, i v značne šokujúcej podobe – v ženských pančuškách, bizarnom účese a spodnej bielizni ako Slečnu Kitty.

Reagovala na to Konferencia biskupov Slovenska. V otvorenom liste píše, že je to zneváženie pápeža. „Vyslovujem zhrozenie a ľútosť nad kultúrnym úpadkom, ktorý týmto spôsobom vstupuje do našej spoločnosti a rozvracia základné ľudské hodnoty a poslanie umenia. Skutoční umelci sú vedení pravdou a láskou. Technická zdatnosť spojená s nemorálnosťou zabíja." A žiada „okamžité odstránenie rozvratných a pohoršujúcich exponátov".

Riaditeľ River Gallery Pavol Susa hovorí, že na výzvu nebude reagovať: „Dielo sa nevolá pápež, ale Slečna Kitty. Neodstránime ho, pretože umenie je slobodné a umelec má právo sa vyjadriť. "

V Miláne pre Slečnu Kitty Schmidlinovu výstavu zavreli. „Rozhodol o tom primátor a potom ju presunuli do Florencie," hovorí Schmidlin. Priznáva, že mu táto cenzúra poslúžila ako reklama.

Napriek tomu vraví, že škandál v umení neuznáva. „Nemám rád, keď je umenie pretlačené nejakým škandálom, to nebol môj zámer. Chcel som, aby si ľudia uvedomili, že pápež nie je taký krištáľovo čistý, ako sa prezentuje. V Taliansku je obrovský vplyv cirkvi na život, niekedy až príliš."

Talianski katolíci mlčia

Katolícke Taliansko na sochu pápeža priamo nereagovalo. „V tom sú šikovní, že vedia, ako nereagovať," dodáva s úsmevom Schmidlin.

Pápež ako Slečna Kitty má na bratislavskej výstave zvláštne postavenie, je to jediná nepredajná socha z 13 vystavených. Tak rozhodol autor. „Pornohviezdu" Alžbetu predal Schmidlin zatiaľ trom ľuďom na svete. „Išlo o jednu terakotu a dvakrát bronz," vraví. „Všetky sochy sú však originálom, každá je ináč maľovaná."

Umenie ako butik

O tom, že každé Schmidlinove dielo je originál, nepochybuje ani majiteľ galérie v River Parku. Rovnako nepolemizuje ani o tom, že Schmidlin je umelec. „Naším cieľom je ťahať k nám umelcov, ktorí u nás ešte nevystavovali," približuje Pavol Susa ideu výstavného priestoru, ktorý chce podporovať súčasných slovenských umelcov.

Schmidlin sa už predstavil v Prahe, kde mnohých šokoval výstavou Decadence Now!. „Je pre mňa česť inaugurovať novú galériu," hovorí. „Páči sa mi myšlienka galérie, že má vonkajší aj vnútorný priestor."

Diela v galérii pri Dunaji si môže človek pozrieť aj bez toho, aby vstúpil dnu. Sú vo výklade. „Vystavené exponáty je možné obdivovať podobne ako nové kolekcie vo výkladných butikoch," dodáva Susa.

Zbiera fotky mŕtvych

Spolu s talianskym umelcom tu teraz v duchu koncepcie galérie vystavuje aj mladý slovenský umelec Michal Černušák. Vraví, že ich diela sa navzájom dopĺňajú. „Moje témy sú globálne aj kontroverzné, pri inštalovaní sme hľadali súvislosti medzi obrazmi a sochami. Tu napríklad riešim globalistickú tému ohľadom rozbitia impérií, Paolo má pod obrazom kráľovnú Alžbetu II.," vysvetľuje.

Slovensko-taliansky dialóg budú viesť umelci v River Gallery do 6. júna. Schmidlin, ktorý zbiera fotografie mŕtvych ľudí z 30. rokov 20. storočia, už pripravuje novú inštaláciu na tému smrť.