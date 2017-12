Will Smith by si mal zahrať v novom Tarantinovi

Hlavnú úlohu v novom filme Quentina Tarantina Danjo Unchained by mal dostať Will Smith. Hral by otroka na úteku, ktorý sa pokúša vyslobodiť aj svoju ženu, píše agentúra Reuters.

9. máj 2011 o 0:00 (kul)

Will Smith.(Zdroj: OUTNOW.CH)

Smith nemal v posledných troch rokoch v kinách zaujímavý film, ale stále dokáže do kín prilákať rekordné množstvo divákov.