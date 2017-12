Májové noci sú celkom iné ako ostatné

V sobotu zostanú galérie a múzeá na Slovensku už siedmy raz otvorené aj v noci, v stredu sa v Bratislave a Žiline bude čítať v rámci Noci literatúry + ďalšie kultúrne tipy.

9. máj 2011 o 13:23 (kul)

Pondelok 9. máj 2011

Výstava, súťaž / Essl Art Award

Galéria Médium, Bratislava

Dnes večer budú v priestoroch bratislavskej galérie Médium vyhlásení víťazi tohto ročníka prestížnej súťaže Essl Art Award určenej mladým umelcom z Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Rumunska, Slovinska, Slovenska a Maďarska, v galérii bude zároveň sprístupnená výstava desiatich finalistov.

Koncert / Gary & Trio, Hanka Gregušová a Pavol Bodnár

19.00, Ticho a spol., Bratislava

V rámci pravidelných bluesových pondelkov sa v bratislavskom klube Ticho a spol. predstavia dve formácie – Hanka Gregušová s Pavlom Bodnárom a Gary & Trio, v ktorom hrajú Jano Klimo, Miloš Krmíček, Milan Belan a Milan Tedla.

Utorok 10. máj 2011

Projekcia, diskusia / Nie som autor, som metafora

20.00, a4 – nultý priestor, Bratislava

V utorok večer bude a4-ka patriť Monogramistovi T.D a jeho monografii s názvom Nie som autor, som metafora, ktorú prednedávnom „vyslal do vesmíru.“ Diskutovať bude aj s Borisom Melušom, ktorý s ním počas dvoch rokov príprav knihy spolupracoval + premietne sa film Vyhasínanie do svetla – dokument Petra Geržu o poslednej z alternatívnych výstav.

Koncert / Zu (Ipecac / IT) + Balázs Pándi a.h. (HU), Otto von Schirach (USA)

20.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

V utorok sa tešte na koncert špičkových hudobníkov a ich vibrujúcej zmesi math rocku, heavy metalu, noise rocku a free-jazzu ZU pochádzajúcich z Talianska, posilou bude maďarský bubeník Balazs Pandi a svoju šou predvedie aj Otto von Schirach IDM a breakcoreový DJ a producent pôvodom z Miami.

Krst knihy / Lucia Piussi

20.00, U Očka, Bratislava

V utorok večer bude v bratislavskom klube U Očka krstiť svoju novú knihu Láska je sliepka Lucia Piussi.

Koncert / Albrechtina

19.00, Pálffyho palác, Bratislava

Pri príležitosti jubilujúceho slovenského skladateľa Mira Bázlika pripravilo združenie Albrechtina špeciálny koncert venovaný elektroakustickej tvorbe Bázlika, po ktorom bude nasledovať aj diskusia so skladateľom.

Projekcia, debata / Najzaujímavejšie reklamy

19.00, Stanica Žilina-Záriečie

Šéfredaktor Kinema.sk Peter Konečný opäť príde na Stanicu – teraz predstaví viac ako 150 reklám, ktoré považuje za výnimočné. Príde reč aj na slávnych filmových režisérov a ich prácu v reklamnom biznise či návrat v čase a reklamy na obaly od vajíčok.

Streda 11. máj 2011

Výstava / Velocypedia

Galerie Národní technické knihovny, Technická 6, Praha

V galérii Národní technické knihovny prebieha do konca mája výstava Velocypedia – ide o prehliadku „súčasného umenia o vášni k bicyklom a udržateľnej doprave.“ V kurátorskej koncepcii Lenky Kukurovej a Milana Mikuláštíka vystavujú umelci z celého sveta, zo slovenských tu uvidíte napríklad diela Viktora Freša, Jany Kapelovej, Martina Melicherčíka a mnohých ďalších.

Noc literatúry 2011

Rôzne miesta v Bratislave, v Žiline a v Banskej Bystrici



Uprostred týždňa nás čaká tohtoročná Noc literatúry. Minuloročná desiatka sa rozrástla – tento rok bude od 17.30 do 23.00 h na jedenástich miestach v Bratislave, kde by ste čítačky obvykle nečakali, čítať jedenásť hercov z jedenástich kníh. Po prvýkrát bude podujatie prebiehať aj v Žiline, kde budú od 18.00 do 22.00 h čítať napríklad Anna Šišková či Rudo Sikora, a aj v Banskej Bystrici. Viac info - tu.

Literatúra / Janovic a Vilikovský

17.00, Bratislavský inštitút humanizmu

Stretnutie s Tomášom Janovicom a Pavlom Vilikovským v Bratislavskom inštitúte humanizmu na Grösslingovej ulici 53.

Štvrtok 12. máj 2011

Veľtrh súčasného umenia - Viennafair

12. – 15. máj, Messe Wien, Halle A / 0706

Od štvrtka máte možnosť navštíviť už siedmy ročník medzinárodného veľtrhu súčasného umenia Viennafair 2011, ktorý sa špecializuje najmä na umenie z krajín strednej a východnej Európy. Slovenská galéria Krokus sa tu predstaví tvorbou Rastislava Podobu, Tomáša Džadoňa a Monogramistu T.D.

Čítačka / Kathrine Kressman Adresát neznámy

19.00, Artforum, Bratislava

Z knihy Kathrine Kressmann Taylor s názvom Adresát neznámy čítajú Radovan Kuštek, študent VŠMU a gymnazista Juraj Bako.

Výstava / Xénia Hoffmeisterová

18.00, Galéria Z, Bratislava

Vernisáž výstavy pražskej výtvarníčky slovenského pôvodu Xénie Hoffmeisterovej Králici, alebo živo v ateliéri bude o 18.00 h v bratislavskej Galérii Z v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici. Potrvá do 12. júna.

Výstava / Zbyněk Baladrán

19.00, ateliéry Tranzit, Zlaté piesky

Vo štvrtok otvoria v ateliéroch Tranzit výstavu Zbyňka Baladrána – Co nevidím v kurátorskej koncepcii Borisa Ondreičku. Výstava potrvá do 19. júna.

Piatok 13. máj 2011

Peformance, výstava, koncert / Michal Huštaty (SK), Stano Masár (SK), Trouble over Tokyo (AU)

18.30, Kasárne kulturpark, Košice

Do košických Kasární sa v piatok oplatí ísť už o 18.30 a zostať hoci do rána. Najprv sa svojou performance Dvadsaťdva predstaví Michal Huštaty, o 19.00 bude nasledovať vernisáž výstavy Art Collection Stana Masára v kurátorskej koncepcii Juraja Čarného. O 22.00 odštartujú koncerty – kolísavý pop v podaní Trouble over Tokyo (AU), gitaroví melancholici Kolowrat (SK) a DJ-ské duo Radqohski (CZ).

Výstava / Tehnika Schweiz

18.00, Space, Bratislava

Vernisáž výstavy dvoch projektov maďarskej umeleckej skupiny Tehnika Schweiz sa uskutoční v piatok o 18.00 v bratislavskej galérii Space.

Sobota 14. máj 2011

Noc múzeí a galérií

Viac ako päťdesiat slovenských miest sa v sobotu počas dňa a v noci zapojí do siedmeho ročníka obľúbenej akcie: Noc múzeí a galérií. Tento ročník sa nesie v znamení hesla: Nebojte sa strašidielok. Čaká vás skutočne pestrý program – všetky informácie nájdete na oficiálnej stránke – tu.

Koncert / Tu v dome, Korben Dallas

20.00, KC Dunaj, Bratislava

Dvojkoncert spriatelených bratislavských skupín. Akustický antipop v novom obsadení (vedľajšie foto napovie viac-) aj funky-mathrockové pesničky

Divadlo / La Putyka

20.00, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava

Unikátne predstavenie českého súboru Cirk La Putyka, s názvom La Putyka zvalcovalo nielen českú divadelnú scénu – ide o inscenáciu inšpirovanú francúzskym novým cirkusom pričom vychádza z českých reálií „hospodského života.“ Pripravte sa na skvelé akrobatické výkony popierajúce fyzikálne zákony aj hudbu troch členov kapely Nightwork.

Nedeľa 15. máj 2011

Pre deti / Dopravný Cirkus

17.00, Divadlo Gašparkovo, Bratislava

Poučné a zábavné predstavenie pre deti – to sľubuje hra so šašom Dopravný cirkus.

Koncert / Zu (Ipecac / IT) + Balázs Pándi a.h. (HU), Shibuya Motors (SK)

21.00, a4 – nultý priestor, Bratislava

V nedeľu večer príde do a4-ky talianska noise rocková kapela Zu (Luca Mai – barytónsax, Massimo Pupillo – basgitara a ako hosť maďarská posila Balázs Pandi – bicie), ktorá patrí medzi veľmi žiadané kapely nielen na experimentálnej scéne. Zu majú za sebou už štrnásť albumov a stovky vystúpení plných neuveriteľnej energie. Predskokanmi bude domáci projekt s japonským názvom Shibuya Motors.