Beastie Boys majú nový album: Je to rokenrol prezlečený za rap

Návrat skupiny Beastie Boys je presne taký, ako každý očakával.

11. máj 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Beastie Boys sa pripomínajú albumom, ktorý mal vyjsť už pred dvoma rokmi. Ide o typický comeback, v dobrom aj v zlom.

Prelom osemdesiatych a deväťdesiatych rokov boli z dnešného pohľadu čudesné časy. O internete chyrovali len niektorí inžinieri a vedci, otec facebookových pseudopriateľstiev sa hral kdesi na detskom ihrisku, elektronická klubová hudba sa iba rodila, vkus určovala MTV a najzábavnejší hip-hop robili bývalí punkáči.

Práve títo punkáči Beastie Boys sa teraz po krátkej pauze vracajú s „novým“ albumom Hot Sauce Committee Part Two. Nadšené recenzie hovoria o veľkej veci aj o roku, ktorý by mohol patriť práve tejto kapele.

video //www.youtube.com/embed/rBa5qp9sUOY

Krok vzad

Zabudnime na chvíľu na fakty, že Mike D, MCA a Ad-Rock majú bližšie k päťdesiatke ako k štyridsiatke a svoj osobitý hip-hop robia už tri desaťročia.

A že ich vtipné a svojské texty bývali a zostávajú obalené hudbou, ktorá je skôr rokenrolom než čímsi, čo si predstavíme pod aktuálnou mestskou muzikou – bez ohľadu na zistenie, že práve pracovanie so samplami bolo vždy poznávacím znamením Beastie Boys.

Zabudnime dokonca aj na to, že jestvuje len málo zábavnejších skladieb ako Intergalactic a No Sleep Till Brooklyn. Vráťme sa do roku 2011 a k hudbe, aká sa robí dnes. Z takéhoto pohľadu sú Beastie Boys spiatočníci.

Pre takmer všetky kapely by bolo toto označenie urážkou. No po viac ako tridsiatich rokoch existencie to pravdepodobne znamená pre Beastie Boys pochvalu. Ľudia ich jednoducho chcú takých, akými vždy boli. So všetkým rokenrolom prezlečeným za rap, so zvukom, ktorý často znie, akoby sa zasekol niekde pred desaťročiami.

Pritom ak by ste si pustili staré kultové skladby a napríklad takú Long Burn The Fire či Here's A Little Something For Ya z nového albumu, posun by ste si určite všimli. No tieto skladby sú skôr výnimkami a niektoré ďalšie veci by boli retrom už aj koncom osemdesiatych rokov.

Keby potom nasledoval napríklad Kanye West, prestali by ste úplne vravieť o nejakom zásadnom posune. Našťastie, príležitostná hudobná nuda neplatí o textoch. Beastie Boys majú pravdu v tvrdení, že ich „druh lyriky ide dovnútra tvojho mozgu / a dostane všetkých trápnych raperov mimo hry“ (Too Many Rappers).

Muzika pre žúr

Príbeh aktuálneho albumu zostavy Mike D, MCA a Ad-Rock je relatívne známy. Hot Sauce pre Adamovu (MCA) rakovinu meškal dva roky a o vydaní takzvanej prvej časti sa stále špekuluje.

V prípade Beastie Boys však rok, dva či desať až takú veľkú úlohu nehrajú. Ich muzika je stále čímsi, čomu sa nevyhne žiadny dobre rozbehnutý žúr. A taký je aj nový album tejto trojice, ktorá už roky ukazuje, ako dobre môže prerobený rokenrol fungovať na hiphopových koncertoch.