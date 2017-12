Najlepšie logo majú údajne Rolling Stones

Červený jazyk sa stal poznávacím znakom slávnej kapely a motívom rôznych propagačných predmetov, najmä tričiek a vlajok.

11. máj 2011 o 16:08 (sita)

Najlepšie logo spomedzi rockových skupín má legendárna formácia The Rolling Stones. Zhodli sa na tom redaktori britského hudobného magazínu Kerrang!, ktorí zostavovali rebríček najlepších emblémov.

Logo The Rolling Stones pozostáva z veľkého červeného vyplazeného jazyka, zväčša na bielom pozadí. Vytvoril ho John Pasche a kapela ho po prvý raz použila na albume Sticky Fingers (1971).

Na druhé miesto zostavovatelia rebríčka zaradili logo dnes už neexistujúcej skupiny Nirvana. Žltý "smajlík" s pokrútenými ústami vznikol počas prípravy legendárnej nahrávky Nevermind (1991) a jeho autorom bol zosnulý spevák a gitarista kapely Kurt Cobain.

Na tretiu priečku redaktori z Kerrangu zaradili logo heavymetalovej formácie Metallica, na štvorke je znak The Who a na päťke Guns N' Roses. Do prvej desiatky sa vmestili aj logá kapiel Red Hot Chili Peppers, Ramones, Queen, Led Zeppelin a AC/DC.



Najlepšie logá rockových hudobných skupín podľa magazínu Kerrang!:

1. The Rolling Stones

2. Nirvana

3. Metallica

4. The Who

5. Guns N' Roses

6. Red Hot Chili Peppers

7. Ramones

8. Queen

9. Led Zeppelin

10. AC/DC