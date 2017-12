Naučil ju, ako má pekne vychádzať z obchodu

Manželka francúzskeho prezidenta, ktorá v úvodnej festivalovej snímke dokázala zahrať epizódnu úlohu, nakoniec do Cannes neprišla. Festival otvoril film Woodyho Allena Polnoc v Paríži.

13. máj 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

„Myslím si, že teraz som vám konečne dokázal, že mám zmysel pre humor: do svojho filmu som obsadil francúzskych hercov. Carlu nepočítam, ona je Talianka, nie herečka,“ povedala maňuška Woodyho Allena v bábkových televíznych novinách, v ktorých televízia Canal+ paroduje politické spravodajstvo. Robí to každý deň v pracovnom týždni.

Až tri sekundy

Woody Allen v nich zatiaľ nevystupoval často, zato Carla Bruni áno. Kedysi bola modelkou, neskôr speváčkou a nakoniec aj manželkou francúzskeho prezidenta Sarkozyho. V tejto funkcii sa naučila rozprávať tak, aby nič nepovedala a zároveň sa tvárila milo a ústretovo. Teraz však médiá najviac zaujímalo, ako zahrala svoju prvú hereckú úlohu, ktorú dostala v Allenovom filme Midnight in Paris. V stredu večer ním otvorili festival v Cannes.

Z Paríža sa zatiaľ šírili viac-menej kruté klebety. Medzi Francúzmi sa hovorilo, že Carla nedokázala zahrať ani to, ako vychádza z obchodu. A keď sa pred niekoľkými týždňami objavila na internete upútavka do kina, pribudli komentáre, že sa do nej dostali všetky scény, ktoré boli s Carlou použiteľné. Kto upútavku videl, vie: dokopy trvali asi tri sekundy.

video //www.youtube.com/embed/5nOF93SzX6s

Midnight in Paris (Polnoc v Paríži) je filmom o scenáristovi (hrá ho Owen Wilson), ktorý by rád napísal román, akurát, že nemá žiadnu inšpiráciu. A možno by nemal ani žiadnu šancu na úspech, keby mu nepomohli prechádzky v rozprávkovom meste.

Peniaze z Francúzska

To, že Woody prišiel nakrúcať do Francúzska znamená, že dostal peniaze z Francúzska. Zväčša ho len takýto dôvod donúti opustiť New York, kde, ako hovorí, má všetkých svojich kamarátov a psychiatra. Pre festival v Cannes to bol ideálny otvárací film. Woody Allen je miestny miláčik, ale už asi desiaty raz sem prišiel bez toho, aby s filmom súťažil.

Aj Midnight in Paris je ten prípad, keď nenakrútil nič ohromujúce a úloha Carly Bruni (hrá sprievodkyňu v múzeu) je len epizódna a možno by sa nič nestalo, keby ju zo scenára škrtli.

Allen dementuje

V stredu ešte v denníku Le Figaro vyšiel s Allenom rozhovor, kde Carlu obhajoval: „To je absolútny nezmysel, že som s ňou musel každú scénu tridsaťkrát opakovať. Nebolo ťažké ju viesť, je prirodzený talent.“

Potom, po premietnutí filmu sa zrazu skoro všetko tajomstvo a vzrušenie vytratilo, aj preto, že Carla do Cannes neprišla. Na festival začínajú prichádzať skutoční herci, a predsedom poroty je dokonca jeden z najslávnejších: Robert de Niro.