Pink Floyd si opäť zahrali spolu

Stalo sa to iba druhýkrát za posledných 30 rokov. Na koncerte Rogera Watersa sa na pódiu nečakane objavili ďalší dvaja členovia slávnej skupiny Pink Floyd a diváci šaleli.

13. máj 2011 o 16:06 Oliver Rehák, her, čtk

BRATISLAVA, LONDÝN. Bol to symbolický večer. Spevák Roger Waters v rámci turné The Wall dorazil do Londýna, kde vo štvrtok večer predstavil novú koncertnú podobu legendárneho albumu. Prvé prekvapenie zažili fanúšikovia v londýnskej 02 aréne, keď prišlo na skladbu Comfortambly Numb. Podobne ako v rokoch 1980-81 sa aj teraz na vrchole steny na pódiu objavil gitarista David Gilmour, ktorý odspieval strednú časť a odohral svoje sólo.

14-tisíc fanúšikov podľa britských médií vybuchlo nadšením po druhýkrát vo finále, keď sa Gilmour na pódium vrátil spolu s bubeníkom Nickom Masonom a zahrali akustickú verziu pesničky Outside The Wall.

"Keď sme to hrali prvýkrát pred 30 rokmi, bol som nevrlý chlap, ktorý neznášal rock a koncertovanie. Ale to sa zmenilo. Takže ďakujem," povedal Waters. Nadšenie fanúšikov však schladil David Gilmour, ktorý vyhlásil, že išlo o výlučne jednorázovú záležitosť a že ľutuje, no musí sklamať tých, ktorí by čakali opakovanie večera.

The Wall (1979) bola predposlednou nahrávkou Pink Floyd s Rogerom Watersom. Po nahratí albumu The Final Cut (1983) kvôli nezhodám skupinu opustil. Odvtedy si zahrala v najslávnejšej zostave už iba raz - v lete 2005 na charitatívnej akcii Live 8. O tri roky neskôr klávesista Rick Wright zomrel.