Macko Pu a Lao-c'

14. máj 2011 o 0:00 Miloš Ščepka

Macko Pu (Winnie the Pooh), USA 2011, 69 minút, Réžia: Stephen J. Anderson, Don Hall. V slov. znení: Ján Greššo, Dušan Kaprálik, Michal Hudák, František Kovár, Štefan Richtárech, Janette Švoňavská a ďalší.Premiéra v SR: 12. mája 2011

Macko Pu s priateľmi zo Stoakrového lesa zachraňujú Christophera Robina z pazúrov netvora Späťsona. A (pozor, spoiler!) oslík I-áčik napokon dostane späť svoj chvostík. Hrdinovia z knižiek A. A. Milnea sa vrátili do svetových kín. Do tých slovenských zavítali prvý raz.

Britský spisovateľ Alan Alexander Milne (1882 – 1956) vytvoril rozprávky o Puovi pre svojho syna Christophera Robina v roku 1925. Knižky s obrázkami E. H. Sheparda si čitatelia zamilovali. V Amerike sa už od 50. rokov Pu dostával aj do televízie.

V roku 1961 kúpila práva pre USA a Kanadu spoločnosť Walta Disneyho a spravila z Pua jedného z najobľúbenejších kreslených hrdinov. V roku 1966 vznikla prvá 25-minútová disneyovka Macko Pu a medový strom, od roku 1977 ju spolu s ďalšími premietali ako celovečerný film.

Postupne vznikli celé desiatky filmov a viacero televíznych seriálov. Svojich filmov sa dočkali aj Tiger (2000), Prasiatko (2003) a nový kamarát – sloník Hefalump (2005). Teraz, štyridsaťpäť rokov od prvého disneyovského Pua, sa do kín dostáva jeho druhý celovečerný film.

Dojímavo prostý

Na rozdiel od inej detskej klasiky Pu neskrýva hlbšie pravdy, nie je ani mravoučný, nedáva lekcie z etiky, nie je symbolom, metaforou a ani sa na nič nehrá. Je dojímavo prostý a jednoduchý.

Hlúpučký „medvedík s načisto malým rozumčekom". A – je šťastný! Teší sa z maličkostí. Býva občas smutný, no nikdy nie nahnevaný. Vidí svet nevinne, detsky, možno pochabo, ale rozhodne nie hlúpo. Benjamin Hoff ho v knižke Pú a tao pasoval za zhmotnenie myšlienok múdreho mnícha Lao-c'. Rozprávky o Puovi sú poetické a majú silný katarzný účinok.

Žiadne novátorstvo v ňom nenájdete

Nový film sa opäť inšpiroval knižkami A. A. Milnea. Hrá sa na oživené ilustrácie aj so stránkami knihy a písmenkami. Prináša starých známych hrdinov tak, ako ich poznáme, ale mnohým sa môže zdať príliš prostoduchý, ukrátený o čaro a poéziu. Je jednoduchý a pomerne statický, ako večerníček, roztiahnutý na 69 minút.

Cítiť, že postavy, charaktery i výtvarné riešenia sú dané už takmer pol storočia, nezostáva veľa priestoru na novátorstvo. Macko Pu nie je o novinkách alebo o príbehu, ale o farbách, tvaroch, pesničkách a stretnutí so starými milými priateľmi.

Keď už nič iné, určite vás pobavia typicky „pixarovské‟ veselé záverečné titulky. A ak vydržíte v sále až do ich konca, dočkáte sa bonusu v podobe bláznivej pointy celého filmu.

Pu je veľmi osobitá legenda, uhniezdená hlboko v srdciach mnohých generácií. Vydarený slovenský dabing k nim môže pridať i naše deti. I-áčikovými slovami: „Mohlo by to byť horšie. Neviem síce ako, ale to mohlo byť!"