Johnny Depp: Zatiaľ ma nevyrazili

Koľkokrát sa ešte do kín vráti kapitán Jack Sparrow z Pirátov z Karibiku?, znela otázka v Cannes. Uvidí sa po návštevnosti nového dielu s názvom V neznámych vodách.

16. máj 2011 o 0:00

Nebudeme hovoriť, že nový diel Pirátov z Karibiku bol sklamaním. Lebo to by sme najprv museli vychádzať z predpokladu, že sa od neho čosi čakalo. A to sa pravdepodobne nečakalo, keďže minimálne od ich tretej časti bolo zrejmé, že orginalita tohto bláznivého dobrodružstva sa vyčerpala. Teraz sa už dá spoliehať iba na lásku k pripečenému kapitánovi Jackovi Sparrowovi - a tej sa, súdiac podľa tržieb z kina, zatiaľ nič nestalo. Takže keď Johnny Depp dostal na festivale v Cannes otázku, koľkokrát sa ešte k svojmu pirátovi vráti, jednoducho odpovedal: "Kým to ľudí bude baviť."

video //www.youtube.com/embed/t5AqJww06bw

Dnes už sa to ani nezdá byť pravdou, ale kým vznikol prvý diel Pirátov z Karibiku, Johnny Depp nebol hercom, na ktorého by sa hrnuli davy. "Celú svoju kariéru som si vybudoval na prepadákoch, niektoré moje filmy videlo sedem a pol ľudí. Zvykol som si na to, pomaly som sa aj prestával cítiť nesvoj," hovorí. Rád si menil a niekedy aj schválne ničil svoj imidž, takže sa na ňom nedala postaviť žiadna marketingová stratégia. Až sa raz producent Jerry Bruckheimer a režisér Gore Verbinski pustili do svojho vysnívaného pirátskeho projektu a nejaká zvláštna intuícia ich poviedla k tomu, aby umožnili Johnnymu Deppovi, nech si svojho kapitána Sparrowa vymyslí sám.

A tak sa prejavila sa jeho neobvyklá tvorivosť a herecká genialita, ktorá očarila húfy divákov. Všetko ostatné mohlo zostať v Pirátoch z Karibiku žánrovo tradičné a neoriginálne, dokonca v nich nie je dôležitá ani zápletka. Zábava plynula z nejednoznačnosti kapitána a toho, akej šľachetnosti a akej podlosti je vlastne schopný.

"Jack je taká zvláštna kombinácia charakterov. Je to rocková hviezda z 18. storočia, Keith Richards aj romantický podvodník," hovorí Johnny. "Často som si ho zvykol nacvičovať pred svojimi deťmi. Zatiaľ ma s ním nevyrazili."

Nový diel Pirátov sa premieta v 3D. Nič také extra to príbehu neprinieslo, zato režisérovi Robovi Marshallovi (Gore Verbinski už štvrtý diel robiť nechcel) to trochu skomplikovalo nakrúcanie. "Bol to dlhý maratón a cítil som veľký psychický tlak, že robím s ohromným rozpočtom. Keď mi bolo ťažko, musel som sa pozrieť na Johnnyho, lebo on bol stále koncentrovaný a pripravený s nejakým nápadom," hovorí.

Na tlačovej konferencii v Cannes bolo zrejmé, že novinári necítia až také nadšenie. Veľa z nich pravdepodobne napíše vlažné recenzie a bude sa pýtať, či má ešte zmysel opakovať ten istý fór. Keď sa však konferencia skončila, okamžite za Johnnym Deppom vystrelili, prosebne naňho kričali a boli šťastní, keď sa im ochotne podpísal na propagačné materiály.

Slovenská premiéra filmu Piráti z Karibiku: V neznámych vodách je vo štvrtok 19. mája.