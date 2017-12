Streda – nindžov sledovať treba

Neviem prečo, ale streda sa v posledných mesiacoch stala najnudnejším dňom v slovenských a českých televíziách. Bude to však asi len subjektívny pocit, lebo píplmetre to vidia inak.

19. máj 2011 o 0:00 Tomáš Gális

Žiaľ, pocitom nerozkážem. Začína sa to Jednotkou.

Keď vidím, že uprostred pracovného týždňa beží európsky film, z ktorého budem akurát tak unavený, utvrdzujem sa v názore, že je dobre, že sa Jednotke vyhýbam. Dvojka s dokumentom má u mňa väčšiu šancu. Problém však je, že úroveň filmov je taká kolísavá, že to radšej neriskujem.

Markíza a ČT1 ma svojimi uplakanými reláciami Modré z neba a Pošta pre teba odrádzajú ešte viac ako Jednotka. V jojkárskom Paneláku sa už vyspal každý s každým, tak tiež nie je o čom a nováckemu Comebacku som stále neprišiel na chuť.

Na Prime a na TV Doma ide rodinný seriál a telenovela, na ktoré asi nemám dostatočnú mentálnu výbavu. A pozerať na televízne záznamy divadelných predstavení na ČT2 je ako lízať zmrzlinu cez sklo. A predsa som pred pár týždňami aj v stredu večer našiel program, o ktorom som dovtedy nevedel, že mi vlastne chýbal.

Ninja factor na Joj plus, v ktorom mladí Japonci prekonávajú náročnú prekážkovú dráhu, síce patrí k tomu najbezduchejšiemu, čo sa dá v našich televíziách vidieť, ale to vôbec neprekáža. Žiadne veľké emócie, žiadne myšlienky, ktoré by ma vyrušovali, žiadne pokusy o humor či o umenie – to je presne to, na čo v strede týždňa čakám. Dúfam, že Joj plus bude v nastúpenom trende pokračovať. Čo takto nejakú súťaž drevorubačov?