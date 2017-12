Majáles ako žiadny iný

Slobodná Európa posilnená o Ďura Černého, Živé kvety o Whiskyho, Chiki liki tu-a a ďalší na jednom pódiu. Tento týždeň sa ešte začína festival Konvergencie + ďalšie tipy na kultúrne akcie.

16. máj 2011 o 11:13

Slobodná Európa posilnená o Ďura Černého, Živé kvety o Whiskyho, Chiki liki tu-a a ďalší na jednom pódiu. Okrem toho sa tento týždeň ešte začína aj festival Konvergencie a čaká nás ešte veľa iných zaujímavých akcií.

Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa

Pondelok 16. máj 2011

Súčasný tanec / Soliloquy + Voices

19.00, A4 – Nultý priestor, Bratislava

Tanečno-divadelné predstavenie je krátkou javiskovou adaptáciou poslednej kapitoly svetoznámeho románu J. Joycea – Ulysses. Soliloquoy je poctou Joyceovi, jeho písaniu na hranici vedomia a podvedomia, experimentu slova a pohybu, v ktorom účinkuje S. Vlčeková. Voices je krátky tanečný film o probléme mnohonásobnej poruchy osobnosti založený na skutočnom prípade jednej rodiny – réžia Yuri Korec a Peter Bebjak.

Súčasný tanec / Zuzana Burianová a TDA

19.00, Stanica Žilina-Záriečie

Filmová a javisková prezentácia na tému „Denníky” v podaní súboru Tanečné divadlo Alternatív bude predovšetkým o intímnom prostredí, o ktoré sa buď chceme alebo nechceme deliť. O rukopise, o písme, odtlačkoch, stopách a všetkom, čo predstavuje rôzne formy denníkov. V pondelok večer na Stanici

Divadlo / Dych Lukavických zápiskov

19.00, Ticho a spol. , Bratislava

Inscenáciu, ktorá bola inšpirovaná Lukavickými zápiskami Hany Ponickej uvedie klub Ticho a spol. v pondelok večer. Hrajú: Alena Horňáková, Tomáš Vravník, autorka a dramaturgička: Viki Janoušková.

Výstava / Diplomové práce

19.00, galéria Enter, Bratislava

Pamätáte si ešte na „muža chodiaceho po Dunaji“? Ak nie, výsledok akcie Tomáša Šoltysa uvidíte v pondelok večer v galérii Enter spolu s ďalšími diplomovými prácami študentov VŠVU – Andrása Cséfalvaya, Dávida Demjanoviča, Jarmily Mitríkovej a Kataríny Morháčovej.

Utorok 17. máj 2011

Koncert / Hudba a obrazy

19.00, Vodné kasárne SNG, Bratislava

Komorné zoskupenie Cellomania pozýva na koncert do Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Violončelisti Jozef Lupták, JozefPodhoranský, Eugen Prochác a Ján Slávik budú hrať Tack od Pavla Šimai, Serenade od Georga Goltermanna, Pieseň labute Vladimíra Godára, Kukucks Winterlied Ľubice Čekovskej aj premiéru skladbu Prstoklady od Ladislava Kupkoviča.

Týždeň Nitrianskej galérie

17. – 22. máj, priestory Nitrianskej galérie, Nitra

Noc múzeí a galérií sa síce skončila, no priestory Nitrianskej galérie zostávajú otvorené. Počas celého týždňa pripravila program pre rôzne vekové skupiny, tvorivé dielne a workshopy, premietanie videofilmov Katedry intermédií a digitálnych médií FVU AU v Banskej Bystrici, vernisáž výstavy Galéria-divák-kurátor a diskusiu s tvorcami.

Výstava / Kassaboys – Kunstuniformen

19.00, Krokus Gallery, Bratislava

Kassaboys vytvorili súbor uniforiem a hodností, ktoré sú určené pre umelcov a umelkyne a označujú ich postavenie na umeleckej scéne. Uniformy, vhodné predovšetkým na vernisáže, ale aj na bežné nosenie, pomáhajú divákom zorientovať sa v komplikovanej hierarchii osobností vizuálneho umenia. To, kto je tu u nás rovný a rovnejší uvidíte na výstave v Krokuse v utorok večer. Kurátorkou je Lenka Kukurová.

Festival / Nová dráma

17. – 21. máj, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, A4 – nultý priestor, Randal, Štúdio 12, Bratislava

Začína sa siedmy ročník festivalu inscenácií súčasnej drámy – Nová dráma. Hneď v úvodný večer prebehne Trojboj – inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2010, kde o prvenstvo bojujú: Helena Eliášová, Zuza Ferenczová, Martin Hvišč, Peter Janků a Lenka Lagronová. Súčasťou festivalu budú aj výstavy a sprievodné podujatia. Celý program nájdete na oficiálnej stránke – tu.

Výstava / Počúvaj svetlo, pozeraj na zvuk

18.00, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava

Výstava „Počúvaj svetlo, pozeraj na zvuk“, ktorá je poctou Franzovi LIsztovi, bude otvorená v priestoroch Galérie Slovenskej výtvarnej únie v utorok o 18.00, okrem výtvarných diel budú prezentované aj hudobné, inšpirované skladateľom.

Streda 18. máj 2011

Koncert / klasika

19.30, Koncertná sála Slovenského rozhlasu

Dvojportrét od Juraja Hatríka, Koncert pre husle a orchester Albana Berga, Mahlerove Piesne o mŕtvych deťoch a jeho Symfónia č. 10 (Adagio) zaznejú v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Sólistami večera sú huslista Juraj Čižmarovič a spevák Peter Mikuláš, diriguje Byron Fidetzis.

Koncert / Milan Paľa

18.00, Nitrianska galéria



V rámci cyklu Galéria Hudby huslista Milan Paľa dnes odohrá sólový recitál zložený z diel Rajtera, Szeghy, Krajčího, Democa, Godára a Machajdíka. Vstup je voľný.







Film / Miluj blížneho svojho

18.00, A4 Nultý priestor, Bratislava

Slovenský dokumentárny film (r. V. Hradecká) mapuje reakcie ľudí na Slovensku na vôbec prvý slovenský pochod homosexuálov – Dúhový príde z mája minulého roka. Po filme bude diskusia v organizácii Človeka v ohrození.

Štvrtok 19. máj 2011

Koncert / Konvergencie

18.00, Divadlo Aréna, Bratislava

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie už tento týždeň: vo štvrtok sa v aktuálnom programe Rómska balada v Divadle Aréna predstaví Ida Kelarová a Škampovo kvarteto, rabín Baruch Myers s Milošom Valentom, Jozefom Luptákom a Borisom Lenkom uvedú Chasidské piesne, a výnimočné starodávne rómske piesne prinesie projekt AfterPhurikane. Festival sa následne presúva do Ružomberka (20. 5.), Liptovského Hrádku a do Levoče(21. 5.), kde zaznejú komorné skladby nemeckého romantika Felixa Mendelssohna Bartholdyho a Five Tango Sensations argentínskeho skladateľa Astora Piazzollu s akordeonistom Borisom Lenkom.

Výstava / Prísne tajné!

Slovenské národné múzeum, Bratislava

V Slovenskom národnom múzeu môžete od štvrtka vidieť výstavu Prísne tajné! s podtitulom „Dejiny ŠtB na Slovensku.“ Na jej príprave sa podieľal aj Ústav pamäti národa a OZ Pamäť národa. Výstava potrvá do 11. septembra 2011.

Súčasné umenie / Alexandra Tamásová: Čo do pekla súčasná maľba je?

19.00, Kasárne Kulturpark, Košice

Prečo sa vlastne hovorí o “smrti” maľby a kto ju spôsobil? Aké sú tendencie a vývojové cesty maliarstva v posledných desaťročiach 20. storočia a ktoré z nich pretrvávajú dodnes? Pokúsime sa zmapovať hlavné princípy a motivácie súčasného maliarstva a možné spôsoby jeho interpretácie. Predstavíme najdôležitejších svetových a slovenských súčasných maliarov, ktorí sa ani v intenciách “contemporary” umenia nevzdávajú klasického média maľby.

Výstava, diskusia / STOKA: Z diaľky?

21.30, Štúdio 12, Bratislava

V rámci festivalu Nová dráma bude v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave od utorka výstava Časy Stoky, na ktorú nadviaže diskusia kødeku s názvom Stoka: Z diaľky? – vo štvrtok o 21.30 v Štúdiu 12.

Divadlo / Oslava Divadla na peróne

20.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

Divadlo na peróne bude vo štvrtok oslavovať spolu s vami – v Tabačke na vás čaká vyhlásenie výsledkov súťaže „Vejk ap!“, odovzdanie cien, hudba a samozrejme dobré divadlo.

Diskusia / Mečiarizmus

18.00, Stanica Žilina-Záriečie

Memory Kontrol je projekt mapujúci nedávne udalosti česko-slovenskej histórie. Celkom „slušné“ miesto v týchto udalostiach nesie aj obdobie „mečiarizmu“ – ktoré máme všetci ešte v živej pamäti. Diskutovať prídu Marián Leško a Róbert Kotian, moderuje Fedor Blaščák.

Piatok 20. máj 2011

Koncert / Hugo Čáves Orchestra

21.00, Music Gallery u Dežmára, Bratislava

Hugo Čáves Orchestra nie je obyčajný orchester – tí, čo ich už videli, môžu potvrdiť, ostatných možno presvedčí mix štýlov od balkan music, hip hop break beat po reggae – v piatok večer v bratislavskej Music gallery u Dežmára.

Sobota 21. máj 2011

Bratislavský undergroundový majáles

18.00, MMC, Bratislava

Tretí ročník Bratislavského undergroundového majálesu sa z PKO presúva do Majestic Music Clubu, no program zostáva rovnako nabitý: Slobodná Európa vystúpi aj so staronovým bubeníkom Ďurom Černým, so Živými kvetmi si zahrá Whisky aj Joe Karafiát z Plastikov, samozrejmosťou je aj účinkovanie Vrbovských víťazov, Kosy z nosa, kapely Chikilikitua a z Čiech dorazí Tony Ducháček a Garage. Viac – tu.

Koncert / Del Rey

20.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

Del Rey vznikli ešte v roku 1997 v americkom Chicagu. Zostava (Eben English, chris Cowgill, Damien Burke, Michael Johnson) hrá post-rock šmrncnutý psychedelickými náladami s náznakmi ambientu.

Klasika / Vážna hudba nevážne

19.00, Stanica Žilina Záriečie

Stanica má nový klavír! Zrekonštruované biele krídlo značky Rösler z roku 1933. Pokrstiť ho prídu skladatelia – Ivan Gajan, Peter Machajdík, Jordana Palovičová, Ivan Šiller, Kamil Mihalov, Peter Zagar a ďalší v rámci pravidelných koncertov Vážna hudba nevážne.

Nedeľa 22. máj 2011

Divadlo / „Hviezdoslav – boží muž“

18.30, Dóm sv. Martina, Bratislava

Dramatizácia diela P. O. Hviezdoslava – „Hviezdoslav – boží muž“, ktorého súčasťou sú ukážky z diel tohto veľkého človeka slovenskej kultúry, spevy žalmov, inštrumentálne skladby a obrazová dokumentácia.Účinkujú Lukáš Latinák, Marián Miezga, Milan Ondrík, Stanislav Šurin a ďalší v produkcii Martina Petruša, sa uskutoční v nedeľu o 18.30 v Dóme sv. Martina v Bratislave. Dobrovoľné vstupné.

Pondelok 23. mája

Hudba / Hummelove dni

19.00 h, Primaciálny palác, Bratislava

Beethovenovými Symfóniami č. 5 a 6 v úprave Johanna Nepomuka Hummela sa dnes v Bratislave začína 6. ročník medzinárodného festivalu Hummelove dni. Na otváracom koncerte o 19.00 h v Primaciálnom paláci sa predstaví Solamente Naturali s americkým virtuózom a vedúcim Katedry starej hudby na Bostonskej univerzite Markom Krollom. Viac na www.hummel-festival.sk.

Výtvarné umenie / Diskusia o Milanovi Paštékovi

17.00 h Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava

Pri príležitosti nedožitých 80. narodenín Milana Paštéku bude dnes o 17.00 h v bratislavskej Galérii Cypriána Majerníka v Zichyho paláci diskusia za účasti Ivy Mojžišovej, Miroslava Marcelliho, Petra Michaloviča a Tomáša Štraussa. Moderuje Zuzana Bartošová.