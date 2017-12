Ešte jedna vesmírna odysea

Vo filmovej meditácii Strom života sa stretli Sean Penn a Brad Pitt.

17. máj 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Napriek pravidlám festivalu v Cannes Terrence Malick na stretnutie s novinármi neprišiel. Do interpretácií svojho filmu o ľudskom živote a o vesmíre nechce zasahovať.

O Terrenceovi Malickovi spolupracovníci hovoria, že je veľmi sčítaný, má preštudované náboženstvá a prehľad vo filozofii, a že sa rád rozpráva o svete. A pred nakrúcaním svojho nového filmu The Tree of Life (Strom života) sa stretával s fyzikmi, astronómami a biológmi, aby porozumel vzniku vesmíru.

To všetko potreboval na to, aby vyrozprával jeden veľmi osobný príbeh o krehkosti a pôvode rodičovskej a súrodeneckej lásky.

Hviezdy a špeciálne efekty

Na festivale v Cannes sa treba správať podľa viacerých prísnych pravidiel a niektoré platia aj pre filmárov. Keď organizátori zaradia nejaký film do jeho hlavného programu, povinnosťou jeho autorov je, aby ho sem prišli pred novinárov odprezentovať.

Napriek tomu, že Strom života bol jednou z najočakávanejších udalostí, Terrenceovi Malickovi dovolili, aby neprišiel. Pôvodné vysvetlenie bolo, že je veľmi hanblivý, no keďže neobstálo, kolegovia zaňho nakoniec museli povedať: O tomto filme rozprávať nechce.

Do hlavných úloh obsadil Brada Pitta a Seana Penna. Prvý hrá prísneho otca, ktorý nechce, aby mu najstarší syn hovoril ocko, pretože vhodné sa mu zdá oslovenie pane. A ten druhý hrá toho syna – ktorý sa, už ako štyridsaťročný, so svojím otcom vnútorne zmieruje, pretože cíti, že ho mal napriek tomu rád.

Okrem nich si Malick zavolal hviezdu špeciálnych efektov Douglasa Trumbulla, presláveného Kubrickovou Vesmírnou odyseou, aby mohol nakrútiť Veľký tresk, prvé znaky života, dinosaury aj koniec sveta.

video //www.youtube.com/embed/fLPe0fHuZsc

Odvážny prípad

Ozaj sa ťažko opisuje, ako je to všetko v jednom filme možné, ale je to možné. Z rodinného mikrosveta do vesmírneho makrosveta prechádza Malick celkom plynulo. Techniku si mohol dobre premyslieť a pomaly prepracovať, keďže nakrúca len zriedka. Predposledný film, Tenkú červenú líniu mal v kinách ešte v roku 1998.

Aj to bola zvláštna kombinácia vojnového príbehu z ostrova Guadalcanal s meditatívnym príbehom o živote a smrti. Strom života je ešte odvážnejší prípad.

To už je kompletná filmová meditácia. Napríklad o tom, či má človek možnosť postihnúť svoj život v okolitej nekonečnosti a uveriť, že dokáže prestúpiť svoj vymedzený priestor a čas. Závisí od osobných interpretácií, skúseností a spirituality.

Producent filmu Bill Pohlad povedal: „Myslím si, že Terrence vám do toho nechcel vstupovať, a preto neprišiel."