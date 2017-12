Divadelné premiéry

Prah v Kpšiciach, Arbeit macht frei v Elledanse.

20. máj 2011 o 0:00 Zuzana Feruspvá

Košická premiéra maďarskej komédie

Hru najhranejšieho súčasného maďarského autora uvedie dnes o 19.00 v premiére Štátne divadlo Košice. Gyorgy Spiró napísal hru o tom, čo sa ľuďom môže stať, keď vyhrajú prvú cenu v lote. Postavám hry Prah sa to stalo a zrazu ich život na pokraji biedy naberá nové rozmery. Výhra dvoch miliónov eur prinesie do ich života zaujímavé momenty: od prvotného šoku, cez snívanie až po odkrytie minulosti a najmä – lásku . To všetko ich privedie k prekvapivému záveru.V hlavných úlohách sa predstavia Ivan Krúpa a Beáta Drotárová, režisérom je Károly Korognai. Prvá repríza bude v sobotu 21. 5. a košické divadlo pozýva divákov na všetky reprízy tejto hry až do konca sezóny za voľné vstupenky, ktoré si možno vyzdvihnúť v pokladni ŠD.

Arbeit macht frei v elledanse

Tanečné divadlo Elledanse v Bratislave pripravilo novú tanečnú inscenáciu pod názvom "Arbeit macht frei". Diváka zavedie do prostredia koncentračného tábora v čase 2. svetovej vojny. Umožňuje mu preniknúť do každodenného života väzňov a sledovať postupnú zmenu psychického stavu človeka, nachádzajúceho sa v extrémnych podmienkach. Realizované v spolupráci s Hudobnou a tanečnou fakultou VŠMU. Choreografkou a režisérkou novej inscenácie je Hana Šimčáková. Premiéra bude piatok o 20.00.