Belmonda nechápe ani Zidane

Legendárny francúzsky herec tvrdí, že vo filmoch narobil veľa somarín, ale na festivale v Cannes mu za to dali čestnú Zlatú palmu.

20. máj 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

CANNES. Manželia Belmondovci mávali doma pri pozeraní televízie strach. Keď videli vo filme svojho syna, jeden druhého sa pýtali: „Myslíš si, že to robil sám, alebo mal kaskadéra?"

Na festivale v Cannes malo teraz strach o niekoľko sto ľudí viac. Pred desiatimi rokmi mal Jean-Paul Belmondo mozgovú porážku, musel sa znovu učiť rozprávať a chodiť. Na vysoké festivalové pódium vystupoval s nezmeneným úsmevom, ale veľmi pomaly, podopierala ho manželka.

„Bébel, toto bol možno váš najťažší akrobatický kúsok," vravel mu riaditeľ festivalu Gilles Jacob a odovzdal mu čestnú Zlatú palmu. Belmonda na pódiu sprevádzalo dvadsaťštyri kamarátov, medzi nimi najbližší spolužiaci z konzervatória, Jean Rochefort a Claudia Cardinale. A potom mal premiéru dokument Jean- Paul Belmondo: Cesta.

„Ak nemáte radi more, ak nemáte radi hory, ak nemáte radi mestá – dajte sa vypchať," hovorí Belmondo v Godardovom filme Na konci s dychom. V ňom sa preslávil a dokázal, že nie každý herec musí byť ako Alain Delon.

video //www.youtube.com/embed/IxXq_q1f2Ok

Nedalo sa o ňom povedať, že je krásny, ale skvelo sa naňho pozeralo. Jeho kolegovia predpokladali, že pobláznil všetky ženy v okolí, a dopriali mu to. Jean Rochefort sa už len skúšal utešovať tým, že on mal hádam aspoň viac intelektu.

Francúzske publikum Belmondo fascinoval, lebo v ňom videlo čosi americké. Malo rado, keď vyvádzal v komédiách a využíval svoje svaly. „Pozeral som si nedávno staré fotky a povedal som si, panebože, ale sme spolu narobili somarín!" hovorí v dokumente Georges Lautner. Belmondo vďaka filmom preletel zavesený na helikoptére cez celé Benátky, púšťal sa po kladkostroji, padal zo schodov, pacifikoval levov. Jeho rodičia sa ani nemuseli pýtať – kaskadéra nikdy nemal.

Autori dokumentu povolali na expertízu aj legendárneho futbalistu Zinedina Zidana, pretože Belmondo raz hral aj brankára a sám si vymyslel choreografiu. Zidane sa na to pozeral, smial sa a krútil hlavou: „Keby ho mali Brazílčania v bráne, nestaneme sa majstrami sveta. To je neuveriteľné, do akých nebezpečných akcií sa vrhá." Žeby nevidel film Dobrodruh? Tam Belmondo so slastným úsmevom hovorí: „Vyhľadávam ťažkosti. Keď mám problémy, som šťastný.