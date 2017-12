Edward Hardwicke - herec s pokojom Angličana

Britský herec stvárnil dramatické postavy s anglickým pokojom. Jeho najznámejšou hereckou postavou bol dr. Watson.

21. máj 2011 o 0:00 Peter Zeman





Edward Hardwicke (7.8.1932 - 16.5.2011) sa narodil v Londýne do hereckej rodiny ako jediné dieťa. Keďže nepadol ďaleko od stromu, debutoval na javisku už ako sedemročný. A v roku 1943 si ako desaťročný zahral v Hollywoode so slávnym Spencerom Tracym vo vojnovom filme Boj v oblakoch.



O rok neskôr sa Hardwickeovci vrátili do Anglicka, mladý Edward riadne vychodil strednú školu a v rokoch 1951-1952 slúžil v kráľovskom letectve. Po skončení vojenskej služby sa zapísal do Londýnskej akadémie dramatických umení a jeho herecká kariéra sa začala úspešne rozvíjať. Už v roku 1953 si zahral v anglickom filme Peklo pod nulou, o rok neskôr debutoval v londýnskom West Ende. Kým sa stal členom ansámblu Laurenca Oliviera v Národnom divadle, vystriedal bristolský Old Vic, Oxford Playhouse a Nottingham Playhouse.



Od roku 1964, keď už bol členom londýnskej prvej scény, stal sa Hardwicke často obsadzovaným hercom nielen v divadle, ale aj vo filmoch a v televízii. Hoci boli v distribučnej sieti viaceré filmy, v ktorých Hardwicke účinkoval, do povedomia aj medzinárodného publika, sa dostal až v úlohe dr. Watsona v televíznom seriáli Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa.



Seriál produkovala spoločnosť Granada Television, detektíva Holmesa hral Jeremy Brett a Hardwickea angažovali, až keď sa predstaviteľ dr. Watsona David Burke vzdal a odmietol ďalej spolupracovať. Hardwicke si zahral vo viac ako dvadsiatich častiach seriálu. Vzápätí účinkoval aj vo filmoch Znamenie 4 a aj u nás známom filme Pes Baskervillský.



Niektoré snímky, v ktorých Hardwicke hral, videli aj naši televízni diváci. Predovšetkým film Enigma o šifrovacom zariadení, ktorým počas druhej svetovej vojny Angličania dokázali dešifrovať rádiové správy z nemeckých ponoriek.

Film podľa scenára Toma Stopparda a v produkcii slávneho muzikanta Micka Jaggera režíroval Michael Apted. Hardwicke bol dvakrát ženatý, s herečkou Anne Iddonovou mal dve dcéry a ako ináč, aj jedna z nich, Emma, bola herečkou.