Cirkusantský pád kráľovnej popu

Lady GaGa vydáva druhý album. Najzaujímavejšia na ňom je premiéra na Facebooku.

23. máj 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Je najdôležitejšou popovou hviezdou súčasnosti. Do extrému doviedla to, na čo sa Madonna nikdy neodhodlala a o čom sa Britney Spears nikdy ani nesnívalo.

V cirkusantstve s Lady GaGa dokáže udržať krok jedine Kanye West, no ten je na rozdiel od Stefani Germanotti, ako znie jej pravé meno, aspoň hudobný (a nielen marketingový) génius. Práve GaGa však pred tromi rokmi priniesla do toho najvulgárnejšieho stredného prúdu menšiu hudobnú revolúciu a po skladbách ako Paparazzi a Poker Face začali aj ostatné hviezdičky a producentské domy robiť elektrom dokorenené skladby.

Medzičasom sa stala najvplyvnejšou svetovou celebritou podľa magazínu Forbes a ako jedna z mála dokáže predávať milióny albumov aj v čase, keď si hudobné nosiče už skoro nik nekupuje.

video //www.youtube.com/embed/wV1FrqwZyKw

Vykráda samu seba

Odborná a laická verejnosť bola preto zvedavá, čo nové prinesie na svojom druhom (vlastne treťom, ak rátame aj rozšírenú verziu jej debutu The Fame Monster) albume. Tým prvým dala popu nový zvuk – i keď právom sa môže urážať producent Timbaland, ktorý tento zvuk naznačil roky predtým u Nelly Furtadovej a Justina Timberlaka.

Tým druhým albumom mala GaGa stredný prúd znovu niekam posunúť. Kto iný si totiž môže dovoliť experimentovať ako trendsetter, ktorému médiá zožerú úplne všetko?

Žiaľ, album Born This Way je spiatočnícka nuda. Retro je módne už niekoľko rokov, no aj to sedemdesiate a osemdesiate roky dokázal napríklad Kanye West prezliecť do úžasnej hudby.

Lady GaGa poskladala iba šablónovité, banálne a nenápadité pesničky s postupmi, v ktorých vykráda aj samu seba. Jej nový album znie, akoby si urobila poslucháčsky test v niektorom zo slovenských najpočúvanejších rádií a potom podľa nejakej sociologickej štúdie zložila muziku.

Sú tam „drsné“ gitary, trošku starej elektroniky, dôrazné bicie, presne načasované pauzy. Keby to bol aspoň eklektický chaos, možno by sa tam dali hľadať druhé plány.

Lenže ono to je iba štrnásťskladbové zívanie, ktorého jediným zaujímavým momentom bol marketing, keďže album sa dal počuť najskôr na sociálnej sieti Facebook, v internetovej záhradkárskej hre Farmville.

Keď sa rodí pop

Aj prvé recenzie na album, ktorý oficiálne vychádza dnes, kolíšu medzi prívlastkami ako „výnimočný“ až po „nezmysel“.

Kým BBC hovorí o úžasnej nahrávke a Rolling Stone o tom, ako ľudsky GaGa znie, Independent pripomína, že čím sa GaGa častejšie mení, tým je jej tvorba menej osobitá.

A internetový Sputnikmusic už rovno hovorí o páde Lady GaGa. Aj keď sarkasticky dodáva, že to určite bude pád plný svetiel, farieb a postavený na veľkolepej medzinárodnej šou. Progresívny stredný prúd už je dnes niekde inde ako newyorská speváčka s talianskymi koreňmi. Spája sa s klubovou hudbou aj inak, ako výletom na ostrov Ibiza, kde sa hráva jednotvárna elektronická tanečná hudba.

Prichádzajú noví pesničkári, britský elektronický underground robí stále častejšie popové skladby a do popu sa tlačí nová a vzrušujúca muzika.

Lenže Lady GaGa už čoraz viac pripomína kolotoče a nie veľký, šoubiznisový spektákel. A namiesto popového albumu roka (pravdepodobne ho prinesie Alex Clare) prináša „len“ vykalkulované remeslo.