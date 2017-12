50 rokov bigbítu

Priekopníci slovenského bigbítu zo 60. rokov zahrajú v stredu v Stredisku kultúry na Vajnorskej.

23. máj 2011 o 0:00 Alexander Balogh

BRATISLAVA. „Začiatky slovenského bigbítu v raných šesťdesiatych rokoch sa točia okolo coverbandov, ktoré hrali repertoár Elvisa Presleyho, Cliffa Richarda či inštrumentálky skupiny Shadows a neskôr Beatles a Rolling Stones,“ hovorí Juraj Šebo, organizátor koncertu 50 rokov bigbítu. Uskutoční sa v stredu 25. mája o 19.00 h v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici a vystúpia na ňom Jožo Barina so skupinou Meditating Four, The Buttons, The Breakers, Pavel Váně, Pavol Hammel, Ľubo Belák, Stano Herko, Juraj Šebo, Peci Uherčík so skupinou Grapefruit Death feat a Stará škola.