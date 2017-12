V Honorého filmovej rodine je aj Kronerová

V záverečnom filme festivalu v Cannes sú milencami Catherine Deneuve a Miloš Forman. A do rodiny patrí aj Zuzana Kronerová.

23. máj 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová





CANNES. Že je Catherine Deneuve zaľúbená, spieva si sentimentálnu pesničku a leží vyzlečená v posteli, na to je už svetová kinematografia zvyknutá. Ale na to, že jej milenca - a v niektorých scénach tiež vyzlečeného, hrá Miloš Forman, si ešte zvyknúť nemohla. Oscarový režisér dostal nezvyčajnú hereckú úlohu vo francúzskom filme Les Bien-Aimés (Milovaní), ktorý včera zatváral festival v Cannes.

„Myslel som si, že Miloš sa na môj návrh ani neozve,“ povedal režisér filmu Christophe Honoré. „Ale zavolal mi hneď na druhý deň, vzrušený. Cítil, že toto by mohla byť jeho posledná príležitosť oženiť sa s Catherine Deneuve.“ Vo filme to je však trochu komplikovanejšie. Postavy Formana a Deneuve sa stretnú v roku 1963, prežijú príchod sovietskych tankov, rozídu sa a znovu sa stretnú v deväťdesiatych rokoch.

„Nemôžeme to popierať, do nášho sentimentálneho života zasahuje politika,“ hovorí Honoré. „Miloš sa bál, či dokáže hrať spolu s veľkými hviezdami, ale nakoniec to nebolo ťažké. Aj preto, že dostal veselšiu časť príbehu.“

Smutnejšiu časť má Chiara Mastroianni, ktorá hrá dcéru Catherine Deneuve. Ona svoje zaľúbenie prežíva v časoch AIDS a teroristických atentátov.

Film Les Bien-Aimés je teda dlhým, takmer päťdesiatročným príbehom. V pražských scénach zo šesťdesiatych rokov hrá Zuzana Kronerová. Francúzskemu režisérovi Honorému sa páčila už keď ju videl hrať u Bohdana Slámu.

Mala byť v Cannes, dostala pozvanie. Bohužiaľ, nemohla prísť, nakrúca práve s Alice Nellis. Raz ju však Christophe Honoré pristihol, ako číta scenár vo francúzskej verzii. „Takže v mojom budúcom filme už budeš hovoriť po francúzsky?“ spýtal sa jej.

Je to možné, Honoré nakrúca so svojimi obľúbenými hercami. Má svoju filmovú rodinu, aj Catherine Deneuve do nej len teraz pribudla.